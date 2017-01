Politik Regensburg

18.01.2017

Die Lage für den Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs ist ernst: Am Mittwoch wurde der 45-jährige SPD-Politiker wegen des Verdachts der Bestechlichkeit festgenommen. Gleichzeitig kamen zwei weitere Beschuldigte im Zusammenhang mit der Parteispendenaffäre in Untersuchungshaft. Die Nachricht schlug in der Domstadt wie eine Bombe ein.

Dem Regensburger Rathauschef wird Bestechlichkeit, einem Bauunternehmer Bestechung und einem weiteren Beschuldigten Beihilfe zur Bestechung vorgeworfen. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg besteht der dringende Verdacht, dass der Oberbürgermeister bei der Vergabe des ehemaligen Areals der Nibelungenkaserne im Oktober 2014 ein Wohnungsbauunternehmen bewusst in rechtswidriger Weise bevorzugt hat.Im Gegenzug soll der Unternehmer eine Spendenzahlung von 500 000 Euro an Wolbergs' SPD-Ortsverein sowie die finanzielle Unterstützung des Fußballvereins SSV Jahn Regensburg in Aussicht gestellt haben. Zudem soll der Oberbürgermeister geldwerte Vorteile für sich und ihm nahestehende Personen in Höhe von rund 79 000 Euro von dem Unternehmer erhalten haben. Es handelt sich dabei unter anderem um einen Nachlass bei zwei Wohnungskäufen.Im Laufe des Mittwochs wurden die drei Beschuldigten einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er ordnete in allen drei Fällen den Verbleib in der U-Haft an. Als Haftgrund gibt die Staatsanwaltschaft Verdunkelungsgefahr an. Es bestehe der dringende Verdacht, "dass die drei Beschuldigten in unlauterer Weise bereits massiv auf Zeugen eingewirkt haben und dies ohne den Vollzug der Untersuchungshaft weiterhin tun würden, um die Ermittlung der Wahrheit zu erschweren". Am Mittwoch habe es Durchsuchungen in mehreren Objekten gegeben, "um weitere Unterlagen zu erlangen, die den Ermittlungsbehörden bisher vorenthalten wurden", erklärte Theo Ziegler, Sprecher der Staatsanwaltschaft.Bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz im Alten Rathaus stellte sich zweite Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) den Fragen der zahlreichen Medienvertreter. Der Vertretungsregelung zufolge werde sie ab sofort die Amtsgeschäfte wahrnehmen und die Stadtverwaltung führen, kündigte sie an. Zur Festnahme des Oberbürgermeisters wollte Maltz-Schwarzfischer sich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern, auch als SPD-Mitglied nicht. Die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung sieht sie "in keiner Weise beeinträchtigt". Franz Rieger, Kreisvorsitzender der Regensburger CSU, sprach hingegen von einem "Trümmerfeld" in der Verwaltung, das der Oberbürgermeister hinterlassen habe.Auch der Rückhalt innerhalb der bunten Rathauskoalition, der Wolbergs vorsteht, begann am Mittwoch zu bröckeln. Die Grünen-Fraktion forderte Wolbergs auf zurückzutreten. Die Fraktion der Freien Wähler erklärte, die Grundlage zur weiteren Zusammenarbeit mit Wolbergs sei entfallen. Ein Verbleib im Amt des Oberbürgermeisters sei nicht vorstellbar.Ende Dezember hatte Wolbergs, der einst als Hoffnungsträger in der Bayern-SPD galt, in seiner Weihnachtsansprache die bis dahin bekannten Vorwürfe zurückgewiesen. "Ich war nie in meinem Leben käuflich und werde das auch in Zukunft nicht sein", hatte der 45-Jährige beteuert. Es habe auch nie jemand versucht, ihn zu kaufen. Falls er dennoch in einem Anklageverfahren schuldig gesprochen werde, werde er jedoch sofort zurücktreten und auch aus Regensburg weggehen.