Eixendorfer Stausee: Turbine soll dennoch in Betrieb gehen

21.02.2017

Nach vierstündiger Verhandlung hat das Verwaltungsgericht Regensburg am Montagabend ein Urteil gefällt: Die Klage des Bund Naturschutzes gegen die Errichtung und den Betrieb einer Wasserkraftanlage am Eixendorfer Stausee (Kreis Schwandorf/Kreis Cham) hatte Erfolg. Der Bescheid des Landratsamtes Schwandorf vom Dezember 2014, der die 1,7 Millionen Euro teure Anlage genehmigt hatte, sei aus einer Reihe von Gründen rechtswidrig, erklärte Vorsitzender Richter Martin Hermann.

Fischer-Klage abgewiesen

Unter anderem bemängelte das Gericht, dass die Genehmigung bis 2044 erteilt worden sei, obwohl mögliche negative Auswirkungen auf Gewässer und Fischartenreichtum erst in einem Monitoring-Programm zu klären seien. Die Bayerische Landeskraftwerke GmbH als Bauherr sagte unserer Zeitung, die bereits errichtete Anlage dennoch nächste Woche in Betrieb nehmen zu wollen.Thomas Liepold, Geschäftsführer der Tochtergesellschaft des Freistaates Bayern, berief sich dabei auf die Grundlage des Sofortvollzugs, der im Bescheid festgeschrieben sei. Er erklärte, man werde Antrag auf Zulassung der Berufung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof stellen. Eine Klage des Fischereivereins Neunburg vorm Wald gegen das Projekt, die zeitgleich erörtert wurde, wies das Verwaltungsgericht ab. Die Anlage beeinträchtige das Fischereirecht nicht in seiner Substanz.