28.05.2017

In einem gelungenen Mix aus historischen und modernen Elementen glänzt das Sozialgericht Regensburg nach sieben Jahren Sanierung. Verhandelt werden in dem ehemaligen Kasernengebäude Streitigkeiten zwischen Sozialversicherungen und Versicherten aus der Oberpfalz. Staatsministerin Emilia Müller bewunderte bei einem Rundgang den bayernweit einzigartigen Mediationsraum unter dem Dach.

Nicht einmal eine Teeküche

Gütesiegel "Barrierefrei"

Es war der mangelnde Brandschutz, der die Verantwortlichen 2009 dazu bewog, die Sanierung des Sozialgerichts in die Wege zu leiten. Just am Tag der entscheidenden Besprechung in Regensburg kam es am Landshuter Landgericht zu einer Messerattacke - was die Debatte über die Sicherheit an Gerichten anheizte. Auch am Sozialgericht Regensburg wurde daraufhin im Zuge der Sanierung die Gebäudesicherheit erhöht. Besucher müssen nun eine Schleuse mit Kontrollen passieren. Die 54 Mitarbeiter des Sozialgerichts, darunter 16 Richter, haben nur mit einem Chip Zugang.2,5 Millionen Euro kosteten die Umbaumaßnahmen insgesamt. Zuvor hatte es an Büroräumen gemangelt, nicht einmal eine Teeküche gab es. Zentraler Bestandteil der Arbeiten war neben der Sanierung der Sanitäranlagen deshalb der Ausbau des Dachgeschosses, das zuvor als Aktenlager diente. Dort entstanden sechs Richterbüros, ein Konferenzraum, ein Sozialraum - und ein hochmoderner Mediationsraum, der durch seine ungewöhnliche Architektur besticht. Hier finden sogenannte Güterichterverfahren statt. Das Ziel: Streitigkeiten sollen statt durch ein Urteil durch eine von den Beteiligten selbst erarbeitete Lösung beigelegt werden.Eine entsprechend positive Grundstimmung soll der Mediationsraum vermitteln: Als Halbkugel erhebt er sich wie ein Iglu als "Raum im Raum" aus dem Boden. Die Holzkonstruktion ist mit transparentem Fahnenstoff überzogen, eine große Lichtquelle strahlt von oben herab. In der Mitte steht ein runder Tisch, aus einem Lautsprecher tönt beruhigende Musik. "Die Mediationen laufen extrem gut", betonte Sozialgerichtspräsidentin Astrid Vincenc. "Die Erfolgsquote liegt bei 80 Prozent."Zwar eigne sich das Güterichterverfahren nur für einen kleinen Teil der jährlich rund 4000 Streitigkeiten, die an das Gericht herangetragen werden. In diesen Fällen könnten jedoch aufwendige Nachfolgeverfahren verhindert werden. Vincenc erinnerte daran, dass Kläger und Beklagter als Versicherte und Versicherer oft in jahrelanger Beziehung miteinander stehen. Da könne es nur hilfreich sein, wenn man sich gütlich einigt.Nicht zuletzt wurde im Zuge der Sanierung die Barrierefreiheit in dem Gebäude, das 1895 entstand, verbessert. Im Eingangsbereich wurde eine Rampe und eine automatische Türöffnung eingebaut. Der vorhandene Aufzug wurde bis zu Keller und Dachgeschoss erweitert. Anfang des Jahres durfte das Sozialgericht Regensburg das Schild "Bayern barrierefrei" anbringen. Hintergrund ist ein Programm der bayerischen Staatsregierung. Bis zum Jahr 2023 soll im gesamten öffentlichen Raum und Personennahverkehr im Freistaat Barrierefreiheit bestehen.Sozialministerin Müller betonte, dass die Bedeutung der Barrierefreiheit insbesondere in den Sozialgerichten, wo Menschen mit Behinderung, aber auch Familien mit Kinderwägen und Ältere zu den Verhandlungen erscheinen. Sie lobte bei ihrem Besuch nicht nur die "funktionell sowie ästhetisch gelungene Sanierung" des Sozialgerichts in Regensburg, sondern auch die Beschleunigung der Verfahren in jüngster Zeit. 10,6 Monate dauert ein Klageverfahren derzeit im Schnitt.