Politik Regensburg

27.01.2017

234

0 27.01.2017234

Die Sitzung war mit Spannung erwartet worden: Am Donnerstag tagte der Regensburger Stadtrat zum ersten Mal nach der Verhaftung von OB Joachim Wolbergs (SPD). Schnell war klar: Das Gremium tut sich schwer, mit der neuen Situation umzugehen.

Keine Dringlichkeit

Chaotische Budgetplanung

Hartl schweigt

(gib/wbr) Die 13 vorgesehenen Tagesordnungspunkte waren in Windeseile abgearbeitet. Nicht einmal eine Viertelstunde benötigten die Stadträte unter der Leitung der zweiten Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), um Themen wie den Jahresabschluss der Arena Regensburg und den Haushaltsplan der Katholischen Bruderhausstiftung abzusegnen. Dann aber krachte es gewaltig.Schon ganz zu Beginn der von zahlreichen Medienvertretern begleiteten Sitzung hatte CSU-Fraktionsvorsitzender Hermann Vanino einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Die CSU fordert darin, dass Entscheidungen künftig ohne Bindung an bestehende Vereinbarungen getroffen und schwierige Themen im Ältestenrat vorberaten werden. Außerdem will die CSU-Fraktion, dass eine Ombudsstelle für Bürger mit Beschwerden eingerichtet wird.Maltz-Schwarzfischer erklärte, sie sehe den Antrag nicht als dringlich an. Der Stadtrat sei beschlussfähig. Weder die Stadträte noch die Verwaltung seien in ihrer Arbeit behindert. Der Antrag wurde mit den Stimmen der bunten Koalition mehrheitlich abgelehnt. Dennoch kam es zu einer hitzigen Diskussion. Christian Schlegl, CSU-Stadtrat und 2014 unterlegener OB-Kandidat, empörte sich, dass die öffentliche Sitzung angesichts einer "unfassbaren Situation" nur 15 Minuten dauere, "ohne dass die Stadtspitze sagt, wie es weitergehen soll". Er warf Maltz-Schwarzfischer vor, "nicht Willens zu sein, einen Weg der Aufklärung zu gehen". Die zweite Bürgermeisterin entgegnete, die Situation sei ernst und "für uns alle nicht leicht". Es sei nun aber nicht die Zeit für eine persönliche Profilierung oder politische Spielchen, sagte sie in Richtung Schlegl. Es sei wichtig, "dass in einer vollkommen normalen Stadtratssitzung vollkommen normale Beschlüsse getroffen werden", damit klar werde, dass die Arbeit in dem Gremium geordnet weitergeht. In Bezug auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen könne die Stadt erst Konsequenzen ziehen, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen.Schlegl nahm den Stadtrat dennoch in die Pflicht, der - gegen die Stimmen der CSU - den Zuschlag für die Bebauung des Nibelungen-Areals an einen Unternehmer gegeben habe, "der jetzt im Gefängnis sitzt". Die Vergabe des Areals ist Kern der staatsanwaltschaftlichen Vorwürfe gegen Oberbürgermeister Wolbergs, besagten Bauunternehmer und einen ehemaligen Mitarbeiter der Firma. Alle drei sitzen seit vergangener Woche in Untersuchungshaft. Der OB soll das Wohnungsbauunternehmen "in rechtswidriger Weise bevorzugt haben". Der zur Rechtswidrigkeit dieses Handelns führende Grund soll die Spendenfreudigkeit jener Firma und weiterer Zuwender - für den OB-Wahlkampf und auch danach - gewesen sein.Inzwischen zitieren mehre Medien übereinstimmend aus einem Prüfbericht der Bundes-SPD, dass Wolbergs unter Missachtung der Finanzordnung und im Alleingang über ein letztlich 1,2 Millionen Euro betragendes Wahlkampfbudget disponiert habe, ohne ordentlich Buch zu führen. Ohne Einnahmen und Ausgaben im Blick zu behalten, habe er so für den mit dem Wahlkamp beauftragten Ortsverein knapp 315 000 Euro Schulden angehäuft. Zum Vergleich: In der Bundeshauptstadt Berlin mit 3,5 Millionen Einwohnern hat die SPD zuletzt rund 1,6 Millionen Euro für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus ausgegeben, Wolbergs für seinen Wahlkampf in der jetzt 138 000 Einwohner zählenden Donaustadt satte 1,2 Millionen.Schweigend verfolgte Norbert Hartl, bislang Wortführer der SPD im Stadtrat, die Sitzung. Der 70-Jährige, der ebenfalls in die Korruptionsaffäre verstrickt sein soll, war am Montag vom Fraktionsvorsitz zurückgetreten, bleibt aber Stadtrat. Statt ihm lieferte sich SPD-Stadtrat Klaus Rappert mit der Opposition Wortgefechte über Rede- und Fragerechte in der Sitzung. Auf Nachfrage bestätigte Maltz-Schwarzfischer, dass sie Wolbergs im Gefängnis besucht hat. Zur Frage nach einem möglichen Rücktritt habe er sich dabei nicht geäußert. Nach nicht einmal einer Stunde war die "denkwürdige Plenarsitzung", wie sie Vanino bezeichnet hatte, zu Ende.