28.05.2017

In Fernseh-Talkshows wird Joachim Herrmann gerne als sicherheitspolitischer Hardliner eingeladen. Auf der Regensburger Dult bewies der bayerische Innenminister, CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im Herbst, dass er auch ein passabler Bierzeltredner ist.

A 3 wird ausgebaut

Mehr Polizei in Bayern

Alles, was Sie hier auf der Dult machen, wäre im Islamischen Staat nicht möglich. Innenminister Joachim Herrmann

Bei schönstem Wetter war das Festzelt zwar nicht ganz gefüllt. Doch mit seinen Leib-und-Magen-Themen Verkehr und Sicherheit konnte Herrmann, der auf Einladung des Regensburger CSU-Bundestagskandidaten Peter Aumer in die Donaustadt gekommen war, beim Publikum punkten.Herrmann räumte ein, schon viele Hunderte Male in Regensburg gewesen zu sein, aber noch nie auf der Dult. Da zwei seiner drei Kinder in Regensburg studieren, wisse er aber, dass "es sich hier herrlich leben und auch gut feiern lässt", schmeichelte er den Domstädtern. Applaus gab es für seine Ankündigung, im Falle eines Wahlsiegs im September die Menschen mit mittleren Einkommen zu entlasten. 15 Milliarden Euro habe die CSU dafür vorgesehen.Zeitnahe Verbesserungen kündigte Herrmann für die verkehrsgeplagten Regensburger an: Den sechsstreifigen Ausbau der A 3 zwischen Nittendorf und Rosenhof, die Elektrifizierung der Bahnstrecke Regensburg-Hof, die Fertigstellung der Neufahrner Kurve im Dezember 2018. "Sie werden dann von Regensburg jede Stunde direkt zum Flughafen fahren können", versprach der CSU-Politiker weiter.Höchste Priorität habe für die Menschen derzeit das Thema Innere Sicherheit, stellte der bayerische Innenminister fest. "Wir wollen einen starken Staat, der seine eigenen Grenzen schützt und die Kontrolle darüber hat, wer in unser Land kommt", sagte er. Eine Situation wie im Herbst 2015 dürfe sich nicht wiederholen.Die bayerische Polizei werde aktuell weiter aufgestockt, auch bundesweit müsse das geschehen, forderte Herrmann. Schützend stellte sich der Innenminister vor die Bundeswehr, die aktuell Rechtsextremismus-Vorwürfen ausgesetzt ist. Schwarze Schafe müssten beseitigt werden, die Truppe als Ganzes dürfe aber nicht in Frage gestellt werden.Im Kampf gegen islamistischen Terror setzt der 60-Jährige neben intensiven Grenzkontrollen auf moderne technische Methoden wie Videoüberwachung und Gesichtserkennung. Auch die Arbeit der Nachrichtendienste sei in diesem Zusammenhang von enormer Bedeutung. Mit Blick auf junge Menschen, die von IS-Extremisten fanatisiert werden, plädierte er dafür, deutlich zu machen, was die eigenen Werte bedeuten. "Alles, was Sie hier auf der Dult machen, wäre im ,Islamischen Staat' nicht möglich."Mit einer Attacke auf den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz endete Herrmann seinen Auftritt. Schulz stehe für das rot-grüne Regierungsmodell in Nordrhein-Westfalen inklusive "hoher Kriminalität, Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung", das jüngst abgewählt wurde. Stattdessen brauche Berlin mehr Bayern, forderte der CSU-Spitzenkandidat.