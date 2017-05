Politik Regensburg

15.05.2017

Seit der Spendenaffäre ist die Regensburger SPD zweigeteilt: Die einen unterstützen weiterhin den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs, die anderen sind von ihm abgerückt. Nun wurde der neue Chef des SPD-Unterbezirks Regensburg gewählt - mit überraschend eindeutigem Ergebnis.

Schindler steht zu Wolbergs

Mit einem Blumenstrauß in der Hand strahlte Sebastian Koch über das ganze Gesicht. Der 29-jährige Bürgermeister von Wenzenbach (Kreis Regensburg) war als einziger Kandidat mit knapp 94 Prozent der Stimmen zum neuen Unterbezirkschef gewählt worden und tritt damit die Nachfolge von Wolbergs an. Dass die Zustimmung so deutlich ausfällt, war im Vorfeld nicht zu erwarten gewesen, nachdem sich innerhalb der SPD die beiden Lager gebildet hatten. Unter anderem ein Auftritt von Wolbergs beim Vorstand der Landkreis-SPD nicht lange nach seiner Entlassung aus der U-Haft hatte bei Vertretern der Stadt-SPD für Unverständnis gesorgt. Koch schaffte es in seiner Vorstellungsrede, beide Lager hinter sich zu vereinen. Er könne es nachvollziehen, dass viele weiterhin zu Wolbergs stehen, sagte er. Es sei ein Zeichen von innerparteilicher Solidarität, den suspendierten OB jetzt nicht als Aussätzigen zu behandeln, sondern dem Menschen Wolbergs als Freund zur Seite zu stehen."Freundschaft und die vielfach angeführte Unschuldsvermutung entbinden uns aber nicht von der Notwendigkeit einer politischen Bewertung der sogenannten Spendenaffäre", stellte Koch fest. Es handle sich zudem um eine Vermutung und keine Unschuldsgewissheit. "Eine mögliche Wiederwahl von Joachim Wolbergs zum Unterbezirksvorsitzenden am heutigen Tag wäre also einem Vabanquespiel gleichgekommen." Das habe er Wolbergs in einem persönlichen Gespräch im März auch so mitgeteilt. "Dass er seiner Partei nun diese Zerreißprobe nicht auferlegt, rechne ich ihm als Dienst an der Partei hoch an." Ihm sei klar, dass er in der jetzigen Zeit keine leichte Aufgabe übernehme, machte Koch deutlich. Doch in schwierigen Zeiten dürfe man sich nicht wegducken.Wolbergs selbst blieb der Veranstaltung fern. Der stellvertretende Unterbezirksvorsitzende Rainer Hummel erklärte, warum: Wolbergs wollte eigentlich kommen, habe aber am Tag zuvor abgesagt. "Die Belastung bei öffentlichen Auftritten wird für ihn zu groß", sagte Hummel. Ebenfalls solidarisch mit Wolbergs zeigte sich SPD-Bezirksvorsitzender Franz Schindler. Er kenne "den Wolli" bereits aus Juso-Zeiten. "Wir waren nicht die allerbesten Freunde, aber ich habe ihn geschätzt, weil er immer angepackt hat", sagte Schindler. "Wenn einer von uns Schwierigkeiten hat, der sich große Verdienste um die Partei, aber auch um die Stadt Regensburg erworben hat, dann müssen wir nicht nachtreten."Dafür gab es von vielen Teilnehmern Applaus. Gegen Wolbergs wird wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Er hatte auf eine erneute Kandidatur zum Unterbezirkschef verzichtet.