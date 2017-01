Politik Regensburg

19.01.2017

Kein Drehbuchautor hätte sich ein spannenderes Skript für einen Politthriller ausdenken können. Da ist ein junger, moderner SPD-Politiker im schwarzen Bayern, der das Regensburger Rathaus im Sturm erobert. Joachim Wolbergs will die Domstadt urbaner, offener und sozialer machen - und das gelingt ihm in den ersten beiden Amtsjahren, getragen von einer Sympathiewelle, auch. Seine Beliebtheit ist so groß, dass viele es nicht glauben können, als im Juni vergangenen Jahres bekannt wird, dass gegen den OB wegen auffälliger Parteispenden von Baufirmen ermittelt wird. Bestechlichkeit mag so gar nicht zu dem als extrem integer geltenden politischen Hoffnungsträger passen.

Allen, die an ihn glauben, macht Wolbergs in den nächsten Monaten in seinen wenigen öffentlichen Statements zur Spendenaffäre Hoffnung. Er sei nie käuflich gewesen und werde es niemals sein, versichert der Oberbürgermeister. Und dann der absolute Tiefpunkt: Der OB wird wegen Bestechlichkeit verhaftet, sitzt seit Mittwoch in U-Haft. Schockierend groß ist auf einmal die Diskrepanz zwischen Wolbergs' Unschuldsbeteuerungen und den massiven Vorwürfen, die die Staatsanwaltschaft erstmals offengelegt hat. Insbesondere, dass ein ebenfalls inhaftierter Bauunternehmer Wolbergs und dem OB nahestehenden Personen Kostenvorteile bei Kauf und Renovierung eigener Immobilien verschafft haben soll, erschüttert die Regensburger.Wenig überrascht sind politische Beobachter davon, dass nun auch Wolbergs' Amtsvorgänger Hans Schaidinger (CSU) ins Visier der Ermittler gerät. Das Beziehungsgeflecht zwischen Schaidinger und dem Bauunternehmer ist eng: Bereits in der Ära Schaidinger sicherte sich der Unternehmer äußerst attraktive Bauplätze in der Stadt. Der Alt-OB wiederum nahm nach seinem Ausscheiden als Stadtoberhaupt eine Beratertätigkeit in dessen Firma auf. Stoff genug für eine Fortsetzung des Thrillers.hanna.gibbs@oberpfalzmedien.de