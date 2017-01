Politik Regensburg

18.01.2017

304

0 18.01.2017304

Der 45-Jährige betrat das Regensburger Rathaus als Juniorpartner durch die Hintertür. Als dritter Bürgermeister Hans Schaidingers (CSU) wurde er in ein Beziehungsgeflecht eingeführt, dem er sich vielleicht nicht entziehen konnte oder wollte. Wer aber in der Regensburger Stadtpolitik wissen hatte wollen, warum Bauunternehmer Volker Tretzel, dem keine große Fußballleidenschaft nachgesagt wird, den SSV Jahn mehrfach vor dem Ruin rettete, der musste kein Hellseher sein. Ein langjähriger Fußballmanger beteuert, dass darüber offen gesprochen worden sei.Der SPD-Hoffnungsträger kam bei den Bürgern so gut an, dass er in der Stichwahl 70 Prozent der Stimmen auf sich vereinigte. Sollte er seine Popularität und die damit verbundene Gestaltungschance für kurzfristige persönliche oder parteiliche Vorteile riskiert haben, braucht Regensburg mehr als den Austausch an der Spitze. Denn erfunden hat er das verführerische Win-win-System nicht: Der Jahn war gerettet, die Regenburger bekamen Sozialwohnungen und Tretzel den Zuschlag.