25.01.2017

Die Landesanwaltschaft leitet ein Disziplinarverfahren gegen den früheren Regensburger OB Schaidinger ein. Für den CSU-Mann steht einiges auf dem Spiel.

20 000 Euro im Monat

CSU: SPD blamiert Stadt

In der Regensburger Korruptionsaffäre wird die Luft für Hans Schaidinger (CSU) dünner. Die Landesanwaltschaft hat am Mittwoch ein Disziplinarverfahren gegen den Ex-OB eingeleitet. Dem 67-Jährigen droht eine Kürzung oder eine komplette Streichung seiner Pensionsansprüche.Die Landesanwaltschaft begründet den Schritt mit dem Tatverdacht der Bestechlichkeit, den die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ergeben haben. Damit liege zugleich ein hinreichender Verdacht auf das Vorliegen eines Dienstvergehens vor. Die Landesanwaltschaft habe im Zuge von Vorermittlungen auszugsweise Einsicht in die Strafermittlungsakten genommen, erklärte Robert Kirchmaier, Sprecher der Behörde.Schaidinger soll sich in seiner Dienstzeit in bewusst rechtswidriger Weise einseitig dafür eingesetzt haben, dass das Areal der ehemaligen Nibelungenkaserne an ein bestimmtes Bauunternehmen vergeben wurde (wir berichteten). Im Gegenzug soll er nach seinem Ausscheiden als OB von der Firma einen Beratervertrag mit einem Monatshonorar von 20 000 Euro sowie einen kostenlosen Segeltörn erhalten haben.Zunächst wird das Disziplinarverfahren ausgesetzt, um parallele Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Disziplinarbehörde zu vermeiden. Letztlich könnte das Verfahren bittere Konsequenzen für den Alt-Oberbürgermeister haben: Als mögliche Disziplinarmaßnahmen sieht das Gesetz bei Ruhestandsbeamten wie Schaidinger die anteilige Kürzung des monatlichen Ruhegehalts um höchstens ein Fünftel auf längstens fünf Jahre oder die komplette Aberkennung vor.Unterdessen wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Regensburg im Zuge ihrer Ermittlungen offenbar Telefonate von Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) abgehört hat, wie mehrere Regensburger Medien übereinstimmend berichteten. In einem Fall seien demnach wenige Stunden nach einem Telefonat, in dem es um den SSV Jahn ging, Ermittler bei dem Sportverein aufgetaucht und hätten um die Herausgabe von Unterlagen gebeten. In dem Telefonat soll es unter anderem darum gegangen sein, Protokolle von Aufsichtsratssitzungen abzuändern. Wolbergs sitzt wegen des Verdachts der Bestechlichkeit seit vergangener Woche in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte die Inhaftierung mit "Verdunkelungsgefahr" begründet.Scharf kritisiert hat die Regensburger CSU am Mittwoch das "miserable Krisenmanagement" der SPD in der Korruptionsaffäre. "Was die SPD in Regensburg zurzeit macht, blamiert die ganze Stadt", erklärte CSU-Kreisvorsitzender Franz Rieger. SPD-Stadtverbandschefin Margit Wild fordere eine Untersuchungskommission und kenne noch nicht einmal den Revisionsbericht der eigenen Bundes-SPD, den es seit vergangenem Sommer gibt. "Unfassbar" sei auch die mittlerweile bekannt gewordene Ausgabenhöhe bei den Regensburger Genossen. Demnach habe die SPD in ihrem Kommunalwahlkampf rund 1,2 Millionen Euro ausgegeben.