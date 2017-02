Politik Regensburg

23.02.2017

Welche Schlüsse zieht die Stadtpolitik aus dem Korruptionsskandal? Darüber diskutierten die Regensburger Stadträte am Donnerstag intensiv in einer fünfstündigen Mammutsitzung. Das Gremium folgte einem Antrag der Linken-Fraktion: Diese will die Organisation Transparency International damit beauftragen, einen Blick auf die Antikorruptionsrichtlinien der Stadt und die darin beschriebenen Abläufe in der Verwaltung zu werfen. Über die Ergebnisse soll im Stadtrat berichtet werden. Franz Rieger (CSU) forderte noch weitergehende Maßnahmen, etwa die Beauftragung eines "Sonderermittlers", der die Abläufe in der Verwaltung überprüft. Eine solche Beratung sei erst möglich, wenn feststeht, dass in der Verwaltung wirklich etwas schiefgelaufen sei, entgegnete Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD).

Ein weiteres brisantes Thema kam ganz zum Ende der Tagesordnung auf den Tisch. Rechtsreferent Wolfgang Schörnig ging auf einen Fragenkatalog der SPD-Fraktion zu den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Regensburger Krematoriums ein. Die Fraktion wollte unter anderem wissen, wie die Entsorgung von Klinikabfällen wie Blut- und Gewebeproben und amputierten Körperteilen im Evangelischen Krankenhaus, das Ende vergangenen Jahres seine Pforten schloss, geregelt war.Schörnig erklärte, dass die Verbrennung von Körperteilen in einem Krematorium grundsätzlich rechtens sei. Das Evangelische Krankenhaus habe von dieser Regelung Gebrauch gemacht. Falls allerdings amputierte Körperteile, die bei medizinischen Eingriffen angefallen seien, in Särge beigelegt wurden, sei das "unmöglich". Die Stadt würde dann personelle Konsequenzen ziehen. Diese Vorwürfe müsse die Staatsanwaltschaft nun prüfen.