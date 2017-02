Politik Regensburg

07.02.2017

Der Regensburger Oberbürgermeister Wolbergs sitzt in U-Haft, auch gegen den langjährigen Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion wird ermittelt. Mit einem neuen Fraktionschef will die gebeutelte SPD in der Domstadt jetzt nach vorne schauen.

Rücktritt nicht gefordert

Rolle der Referenten

(web) Mitten in der Regensburger Korruptionsaffäre will die SPD-Stadtratsfraktion einen Neuanfang starten. "Es ist zwar eine sehr schwierige Situation, aber wir wollen eine zukunftsorientierte Politik machen und die Koalition fortsetzen", sagte der neue Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Klaus Rappert (46), am Dienstag in Regensburg. Er appellierte auch an die anderen Fraktionen, an einer konstruktiven Arbeit teilzuhaben, um das Vertrauen der Bürger zurückzubekommen. "Es geht nicht darum, wer den größeren oder schlimmeren Verbrecher in seinen Reihen hat", betonte der 46-Jährige.Die Affäre hat die Stadt Regensburg schwer erschüttert: Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) sitzt in Untersuchungshaft. Auch gegen seinen Amtsvorgänger, Hans Schaidinger (CSU), ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie wirft beiden Bestechlichkeit im Zusammenhang mit einer Grundstücksvergabe vor. Am Montagabend wählten die Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion Klaus Rappert zum neuen Fraktionsvorsitzenden für den zurückgetretenen Norbert Hartl. Von Hartl den angebotenen Rücktritt auch als Stadtrat zu fordern, hatte die Fraktionsmehrheit zuvor abgelehnt. Rappert lehnte es auch ab, von Wolbergs den Rücktritt vom Amt oder den Austritt aus der SPD zu fordern. Das sei menschlich, faktisch und rechtlich im Sinne der Unschuldsvermutung zum gegenwärtigen Zeitpunkt falsch. Mit der Bundes-SPD arbeite die Regensburger SPD zusammen, um die innerparteilichen Kontrollmechanismen einer Wirksamkeitsprüfung zu unterziehen. "Wir sind dabei aber auf die faktischen Ergebnisse der ermittelnden Staatsanwaltschaft angewiesen", betonte Rappert.Weil vonseiten der ÖDP eine Art Revision aller laufender Grundstücksangelegenheiten gefordert worden war, stellte Rappert klar, dass dies einerseits datenschutzrechtlich (Angelegenheiten des nicht öffentlich tagenden Ausschusses) schwierig sei. Auch habe die Regierung als Aufsichtsbehörde den nun auf dem Prüfstand stehenden Grundstücksdeal als formal korrekt durchgewunken.Auch der Forderung des Freien Wählers Ludwig Artinger, die Rolle einzelner Referenten als mögliche Beteiligte deliktischer Vorgänge zu überprüfen, stellte sich Rappert entgegen und wurde dabei von Stellvertreter Thomas Burger unterstützt: "Das was wir über die Justiz dazu wissen, gibt keinerlei Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten eines Referenten. Jetzt deren Arbeit durch Misstrauensbekundung zu blockieren, diene nicht dazu, zu beweisen, dass die Stadt und ihre Bürgerschaft gemeinsam die Krise meistern und die Chancen glaubwürdiger Kommunalpolitik wahrzunehmen imstande sind." In Richtung CSU gewandt zollten Rappert und Burger dem CSU-Antrag der letzten Stadtratssitzung Respekt, der eine Art administrativen Bündnisses formuliert hatte. Beide unisono: "Jetzt geht es darum, gemeinsam Politik zu machen, statt von der jeweils anderen Partei Rauswürfe und Rücktritte zu fordern."Als amtierende Bürgermeisterin und Stellvertreterin des Oberbürgermeisters wies Gertrud Maltz-Schwarzfischer darauf hin, dass die Kontinuität der Arbeit der Stadtspitze sowohl bei der politischen als auch der administrativen Führung gewährleistet sei, auch wenn das Verfahren gegen Wolbergs womöglich Jahre dauere. Auf Wolbergs' persönliches Befinden angesprochen, entgegnete Maltz-Schwarzfischer knapp: "Den Umständen entsprechend gut - also schlecht."