23.02.2017

Der Regensburger Korruptionsskandal um OB Joachim Wolbergs hat jetzt auch Auswirkungen auf den Bezirkstag: Einer der Vizepräsidenten zieht sich von seinem Amt zurück

Seit 1982 im Gremium

Keine Zeit für ein Foto

An den üblichen Frotzeleien unter den Bezirksräten vor der Sitzung beteiligte sich Norbert Hartl diesmal nicht. Der SPD-Politiker war von seinem Amt zurückgetreten, weil gegen ihn im Zuge der Korruptionsaffäre ermittelt wird. Das Gremium bestimmte daher am Donnerstag Hartls Parteikollegen Volker Liedtke zum neuen zweiten Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten. Aus allen Teilen der Oberpfalz waren die Bezirksräte für die außerplanmäßige Sitzung angereist, die in nur zehn Minuten abgehandelt war. Drei Punkte standen auf der Tagesordnung: der Rücktritt des Vizepräsidenten, die Neubesetzung des Postens und die Änderung von Entsendungen in externe Gremien.Hartl ist der dienstälteste Oberpfälzer Bezirksrat, seit 1982 sitzt er in dem Gremium - das Mandat will der 70-Jährige behalten. Seit 1999 war er zudem der zweite Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten. Am 23. Januar hatte er in einer knappen Erklärung seinen Rücktritt von diesem Posten erklärt, "nachdem ... nun wohl auch gegen mich ermittelt wird". Gleichzeitig trat er als SPD-Fraktionsvorsitzender im Regensburger Stadtrat, als Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Stadtbau-Aufsichtsrats und als Stellvertreter des Oberbürgermeisters zurück."Obwohl ich mir keinerlei Schuld bewusst bin und die Unschuldsvermutung auch für mich gilt, sehe ich mich zu nachfolgenden Schritten veranlasst", hatte Hartl erklärt. Medienberichten zufolge soll der SPD-Politiker einen Ausschreibungs- entwurf für das Nibelungen-Areal an das Bauteam Tretzel weitergegeben haben, welches später auch den Zuschlag bekam.Die Umstände, die Hartl zur Niederlegung des Ehrenamts bewogen haben, wollte Bezirkstagspräsident Franz Löffler (CSU) nicht kommentieren. Er bekundete jedoch "Respekt vor diesem Schritt". Richard Gaßner, SPD-Fraktionsvorsitzender im Bezirkstag, dankte Hartl für "die kompetente und engagierte Arbeit" in dem Gremium sowie für seinen Einsatz im Bayerischen Bezirketag, wo Hartl seit 2013 für die SPD in der Vollversammlung und im Hauptausschuss tätig war.Als neuer zweiter Bezirkstagsvizepräsident wurde auf Vorschlag von Gaßner einstimmig Volker Liedtke gewählt. Liedtke (66) stand als Landrat 18 Jahre lang an der Spitze des Kreises Schwandorf und verfüge damit über reichlich Erfahrung als Kommunalpolitiker, sagte Gassner. CSU-Fraktionsvorsitzender Toni Dutz erklärte sich damit einverstanden, dass der zweite Vizeposten weiterhin von der SPD als zweitgrößte Fraktion besetzt wird. Erster Vize ist Lothar Höher (CSU). "Auch wenn es mir lieber gewesen wäre, dass die Umstände nicht eingetreten wären, mache ich das gerne", sagte Liedtke. In den Bayerischen Bezirketag wird künftig Richard Gaßner entsendet.Hartl verabschiedete sich nach der Sitzung zügig, für ein offizielles Foto mit seinem Nachfolger stand er nicht mehr zur Verfügung.