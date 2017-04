Politik Regensburg

25.04.2017

Die nächste Etappe in der Regensburger Bestechungsaffäre: Norbert Hartl tritt nach Kritik der Bezirksregierung aus der SPD-Stadtratsfraktion aus.

Hauchdünne Mehrheit

Zimmermann neu im Amt

(gib/bdl) Es ist ein Rückzug auf Raten. Im Januar hatte Norbert Hartl im Zuge der Korruptionsaffäre bereits den SPD-Fraktionsvorsitz im Regensburger Stadtrat abgegeben. Nun verlässt der 70-Jährige die SPD-Stadtratsfraktion ganz. Die bunte Koalition im Rathaus hat damit nur noch eine hauchdünne Mehrheit.Eine neue Beurteilung der Regierung der Oberpfalz über die umstrittene Vergabe des Nibelungenareals hatte das Regensburger SPD-Urgestein unter Zugzwang gebracht. Die Stadt hatte den "rechtsaufsichtlichen Hinweis" der Regierung, der ihr am Freitag übermittelt wurde, am Montag öffentlich gemacht. Darin bewertet die Bezirksregierung die Grundstücksvergabe für einen Teil des Wohnbauquartiers nach Auswertung neuer, von der Staatsanwaltschaft überlassener Unterlagen als "gravierenden Verstoß gegen den wettbewerbsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz".Aus den Unterlagen gehe hervor, dass es vor der Beschlussfassung im Stadtrat "eine Vorinformation und Abstimmung" durch Hartl mit Verantwortlichen des Bauteams Tretzel (BTT) über die Konzeptausschreibung gegeben habe. In der Folge sei zumindest ein Änderungsvorschlag vom BTT - das den Zuschlag bekam - in den Ausschreibungsunterlagen berücksichtigt worden. Der suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) sei beim Versand einer entsprechenden E-Mail in "CC" gesetzt worden.Die Bezirksregierung lässt offen, ob Wolbergs die Mail tatsächlich gelesen hat. Gleichwohl geht sie davon aus, dass dem Stadtrat "nicht alle maßgeblichen Informationen zur Verfügung standen". Eine Rückabwicklung der Verträge mit dem Bauträger schließt die Regierung angesichts des Baufortschritts im Nibelungenareal allerdings aus. In Reaktion auf das Schreiben der Regierung erklärte Hartl am Montagabend kurz und knapp seinen Rücktritt aus der SPD-Stadtratsfraktion. "Ich möchte die Fraktion nicht durch die rechtsaufsichtliche Beanstandung belastet wissen", teilte er mit. Damit schmilzt die Mehrheit der bunten Koalition im Regensburger Rathaus, bestehend aus SPD, Grünen, Freien Wählern und FDP, weiter. Sie stellt nunmehr 26 von 50 Stadträten. Bereits im vergangenen Juli hatte die Piraten-Stadträtin Tina Lorenz der Koalition den Rücken gekehrt.Zweite Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), die derzeit die Amtsgeschäfte führt, kündigte an, am heutigen Mittwoch das Stadtratsplenum umfassend über den Inhalt des Regierungs-Schreibens zu informieren. "Jeglicher Verstoß gegen den wettbewerbsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz ist völlig unakzeptabel", betonte die Bürgermeisterin. Sie werde dem Stadtrat vorschlagen, ein Ordnungsgeld gegen Hartl zu verhängen. Die Regierung der Oberpfalz vollzog mit der neuen Beurteilung der Grundstücksvergabe eine Kehrtwende. Sie hatte eine entsprechende Rechtsaufsichtsbeschwerde der CSU-Stadtratsfraktion vom November 2014 zunächst zurückgewiesen.Aufbruchstimmung demonstrierte die CSU-Fraktion auch mit der Wahl von Josef Zimmermann zum neuen Fraktionsvorsitzenden. Der promovierte Maschinenbauer ist selbständiger Unternehmer und repräsentiere Wissenschaft und Wirtschaft in Regensburg verbunden mit traditioneller Herkunft, sagte der Kreisvorsitzende Franz Rieger. Die Fraktion wolle jetzt den anderen Parteien im Stadtrat die Hand reichen. Die Krise, die durch den Korruptionsskandal ausgelöst wurde, sei allein durch eine Partei nicht mehr lösbar.