10.02.2017

Esslingen. Eine Initiative von Priestern, Diakonen und Laien im Bistum Rottenburg-Stuttgart hat die Priesterweihe verheirateter Männer gefordert. So wollen sie dem Priestermangel in der katholischen Kirche begegnen. Sie hoffen auf Rückenwind aus den Gemeinden und den katholischen Verbänden. Mit ihrem Memorandum "Zeit zum Handeln" will die Initiative "Pro Concilio e.V." eine Diskussion über neue Zugangswege zum kirchlichen Amt anstoßen.

Ihre Idee: Bewährte Männer, "viri probati", zu weihen. Dabei beruft sich die Initiative auch auf den ehemaligen Vorsitzenden der deutschen Bischofkonferenz, den emeritierten Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann. Er fragte erst im November: "Was hindert uns daran, verheiratete Ständige Diakone auch zu weihen, damit sie priesterliche Dienste übernehmen können?"Zur Begründung verweisen die Initiatoren unter anderem darauf, dass in einigen deutschen Diözesen nur mehr ein oder zwei oder gar kein Neupriester im Jahr geweiht werden. Angesichts dieses "sich dramatisch zuspitzenden Priestermangels sind zentrale Vollzüge kirchlichen Lebens gefährdet, wie die Feier der sonntäglichen Eucharistie", schreiben Wolfgang Kramer und Birgit Kälberer, die Sprecher der Initiative, im Begleitbrief vom 9. Januar zum Memorandum. Sie bitten um Diskussion des Memorandums und Stellungnahmen sowie um Unterstützung der Unterschriftenaktion. Diese läuft bis zum 19. April - auch auf der Webpage der Initiative.Unter der Überschrift "Mutige Schritte sind nötig" fordert das Memorandum Laien- und Priesterräte im Bistum Rottenburg-Stuttgart auf, mit einem entsprechenden Votum Bischof Gebhard Fürst zu ermutigen, damit es ihm gelingt das Thema bei der deutschen Bischofskonferenz auf die Agenda zu setzen. Am Ende so die Hoffnung, soll ein entsprechender deutscher Reformvorschlag an Papst Franziskus gehen.In ihm sieht die Initiative, die seit dem Jahr 2010 als Verein eingetragen ist, einen Garanten für "dringend notwendige Reformen". 50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil brauche es ein neues "Aggiornamento", also eine erneute Öffnung der meist wieder zugemauerten Fenster, argumentiert die Initiative.