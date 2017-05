Politik Regensburg

Wer psychisch erkrankt, hat mit genug eigenen Problemen zu kämpfen. Mit der Suche nach einem passgenauen Behandlungsangebot sind Betroffene oft überfordert. Eine Kooperation verschiedener Fachstellen soll Abhilfe schaffen.

Bezirkstagspräsident Franz Löffler skizzierte die Zielrichtung der Kooperationsvereinbarung, die im Alten Festsaal des Bezirks unterzeichnet wurde. "Wir erklären den Menschen, egal, an welcher Stelle du ankommst, du wirst an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet." Jedem Betroffenen werde ein individueller Weg aufgezeigt zu Beratungsstellen, einer ambulanten, teilstationären oder stationären Behandlung. Nicht zuletzt sei es Aufgabe der Fachleute, der Stigmatisierung psychischer Erkrankungen entgegenzustellen, sagte Löffler.Wie es zu der Kooperationsvereinbarung kam, erklärte Anna Magin, Psychiatriekoordinatorin des Bezirks Oberpfalz. Bereits seit über 20 Jahren gibt es ein loses Netzwerk unter den Fachstellen. Vor drei Jahren wurde ein Fachtag für Betroffene und Angehörige veranstaltet, das Feedback dort lautete: Es gibt Hilfen, aber der Weg dorthin sei oft schwierig zu finden. "Daraufhin haben wir uns zusammengesetzt und eine Kommunikationsstruktur institutionalisiert, die unabhängig von Personen funktioniert", sagte Magin. Eine Lenkungsgruppe wird die Kooperation begleiten. Jede Fachstelle stellt einen Beauftragten bereit. Ganz wichtig: "Der Datenschutz muss immer eingehalten werden."Unterzeichnet wurde das Dokument von Löffler sowie von Vertretern der Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz (Medbo), der sozialpsychiatrischen Dienste, der psychosozialen Beratungsstellen für Suchtgefährdete sowie der Psychosozialen Beratung an den Gesundheitsämtern. Detlef Edelmann, Vorstand des Diakonischen Werks Altdorf-Hersbruck-Neumarkt, lobte die Kooperationsvereinbarung als wichtiges Instrument für eine wohnortnahe Versorgung. Auch Professor Berthold Langguth, Chefarzt am Bezirksklinikum Regensburg, begrüßte eine verbindliche Zusammenarbeit.