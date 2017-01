Politik Regensburg

19.01.2017

s Rathauschef Wolbergs hat die erste Nacht in der Untersuchungshaft hinter sich. Rufe nach einem Rücktritt des Oberbürgermeisters werden lauter. Und auch Amtsvorgänger Hans Schaidinger gerät ins Blickfeld.

Der Oberbürgermeister auf der Krankenstation der JVA in Straubing, ein angesehener Bauunternehmer am Pranger: Regensburg kommt nach der Festnahme von Joachim Wolbergs (SPD) und zwei weiteren Beschuldigten wegen Bestechlichkeit und Bestechung nicht zur Ruhe. Dem OB droht eine vorläufige Enthebung aus dem Dienst. Und auch Alt-Oberbürgermeister Hans Schaidinger (CSU) rückt offenbar ins Visier der Ankläger.Mehrere Regensburger Medien berichteten am Donnerstag von Ermittlungen gegen Schaidinger im Zuge der Parteispendenaffäre. Theo Ziegler, Sprecher der Staatsanwaltschaft, wollte dies weder dementieren noch bestätigen. Fakt ist, dass gegen Schaidinger seit Oktober Vorermittlungen laufen. Der regionale Fernsehsender TVA berichtete, dass gegen den Bauunternehmer, der in U-Haft sitzt, zwei Haftbefehle wegen Bestechung vorliegen - einer in Bezug auf Wolbergs und einer in Bezug auf einen ehemaligen OB. Auch das wollte Ziegler nicht kommentieren. Nur so viel: Die Staatsanwaltschaft ermittle derzeit gegen "vier Personen plus x". Nähere Angaben machte der Oberstaatsanwalt nicht. Er kündigte aber eine Pressemitteilung mit weiteren Details für den heutigen Freitag an.Auf Wolbergs könnte unterdessen ein Dienstenthebungsverfahren zukommen. Der OB hatte nach Bekanntwerden der staatsanwaltlichen Ermittlungen im Juni vergangenen Jahres ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt. Die zuständige Landesanwaltschaft hatte dieses Verfahren wegen des parallel laufenden Ermittlungsverfahrens bislang ausgesetzt. Doch die Verhaftung des OBs führte dazu, dass die Disziplinarbehörde das Verfahren fortsetzen und auf weitere Vorwürfe ausdehnen wird, erklärte Oberlandesanwalt Robert Kirchmaier. "Gleichzeitig werden wir prüfen, ob Oberbürgermeister Wolbergs vorläufig des Dienstes enthoben und der Einbehalt eines Teils seiner Dienstbezüge angeordnet wird." Eine vorläufige Dienstenthebung könne ausgesprochen werden, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass das Disziplinarverfahren mit der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis zum Abschluss gebracht werden wird oder wenn die weitere Anwesenheit des Beamten im Dienst die Gefahr birgt, dass der Dienstbetrieb oder die Ermittlungen wesentlich beeinträchtigt würden.Bayerns SPD-Chef Florian Pronold glaubt nicht mehr, dass Wolbergs die Affäre politisch überstehen kann. Im Fall einer Verurteilung wegen Bestechlichkeit drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.