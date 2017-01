Politik Regensburg

27.01.2017

270

0 27.01.2017270

Nächster Akt im Regensburger Korruptionsdrama: Die Landesanwaltschaft Bayern hat den Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) am heutigen Freitag vorläufig des Dienstes enthoben.

Das Amtsgericht Regensburg prüft unterdessen, ob der OB in U-Haft bleiben muss. Ob und wann es zu Neuwahlen kommen könnte, ist völlig offen. Der Grund für die Suspendierung liegt in den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg, die einen dringenden Tatverdacht der Bestechlichkeit ergeben haben, teilte Robert Kirchmaier, Sprecher der Landesanwaltschaft, mit. Eine vorläufige Dienstenthebung kann nach dem Bayerischen Disziplinargesetz ausgesprochen werden, "wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass im Disziplinarverfahren auf Entfernung aus dem Beamtenverhältnis erkannt werden wird".Die Landesanwaltschaft ist nach Prüfung der Vorwürfe zu dem Schluss gekommen, dass diese Voraussetzungen im Fall Wolbergs vorliegen. Nach der Rechtsprechung führe der Vorwurf der Bestechlichkeit in der Regel zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis, erklärte Kirchmaier. Im Fall einer strafrechtlichen Verurteilung wegen Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten wäre das Beamtenverhältnis sogar von Gesetzes wegen beendet.Angesichts der "bereits zu Tage getretenen Beschädigung des Amtes des Oberbürgermeisters sowie des damit einhergehenden Ansehensverlustes der Stadt Regensburg" müssten die Interessen von Wolbergs hinter den Interessen der Allgemeinheit zurücktreten - "um damit auch wirksam weiteren Schaden vom Amt und der Stadt Regensburg abzuwenden", führte die Landesanwaltschaft weiter aus.Über den Einbehalt eines Teils von Wolbergs' Dienstbezügen wird gesondert entschieden. Möglich ist laut Gesetz eine Kürzung von bis zu 50 Prozent der Bezüge. Die Landesanwaltschaft hat dem OB, der seit vergangener Woche in Untersuchungshaft sitzt, eine Frist bis Anfang Februar zum Nachweis seiner wirtschaftlichen Verhältnisse eingeräumt. Ins Rollen gebracht hatte Wolbergs das Disziplinarverfahren im vergangenen Juni selbst. Er hatte das Verfahren beantragt, nachdem bekannt geworden war, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt - ausdrücklich, um sich vom Verdacht eines Dienstvergehens zu entlasten.Zweite Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), die Wolbergs derzeit vertritt, teilte mit, die einstweilige Dienstenthebung des OB habe die Stadt nicht überraschend erreicht. An der Aufgabenverteilung in der Stadtverwaltung ändere sich dadurch aktuell nichts. Sie nehme als reguläre Stellvertreterin bis auf weiteres die Amtsgeschäfte des Oberbürgermeisters wahr. "Die Dienstenthebung ist vorläufig und löst daher keine OB-Neuwahlen aus", erklärte Maltz-Schwarzfischer. Das Disziplinarverfahren wird bis zum Abschluss des Strafverfahrens ausgesetzt, um parallele Ermittlungen zu vermeiden.stehen damit ungewisse Zeiten bevor. Zu Neuwahlen käme es nur, wenn der Oberbürgermeister von sich aus zurücktritt. Bislang hat er sich dazu nicht geäußert. Ansonsten muss abgewartet werden, ob die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu einem Gerichtsverfahren führen. Ein solches Verfahren könnte sich über mehrere Instanzen hinziehen - und Regensburg würde über einen längeren Zeitraum ohne einen OB dastehen, der agieren kann.Unterdessen prüft das Amtsgericht Regensburg, ob Wolbergs in Untersuchungshaft bleiben muss, wie Gerichtssprecher Alexander Guth unserer Zeitung bestätigte. Wolbergs' Verteidiger hatten gleich nach der Haftbefehlseröffnung am 18. Januar Antrag auf Haftprüfung gestellt. Damit muss der OB noch einmal von einem Ermittlungsrichter angehört werden. Die Haftprüfung muss binnen zwei Wochen erfolgen - also bis nächsten Mittwoch. Eine Entscheidung fällt in der Regel unmittelbar nach der richterlichen Anhörung, erklärte Guth, spätestens aber nach einer Woche. Von den beiden Mitbeschuldigten, die ebenfalls in U-Haft sitzen, liegen dem Amtsgericht keine Haftprüfungsanträge oder -beschwerden vor.Neben Wolbergs wurden ein Regensburger Bauunternehmer sowie ein ehemaliger Mitarbeiter der Baufirma inhaftiert. Den drei Beschuldigten wird Bestechlichkeit, Bestechung und Beihilfe zur Bestechung vorgeworfen. Der OB soll die Baufirma bei der Vergabe des Nibelungenareals "in rechtswidriger Weise bevorzugt haben". Im Gegenzug sollen Gelder an Wolbergs' SPD-Ortsverein und den SSV Jahn geflossen sein - sowie geldwerte Vorteile an Wolbergs selbst sowie ihm nahestehende Personen.Die Stadt Regensburg hat auf ihrer Internetseite mit einem Frage-Antwort-Katalog auf die aktuellen Ereignisse reagiert. Darin werden unter anderem Käufer von Wohnungen und Häusern auf dem Areal der ehemaligen Nibelungenkaserne beruhigt. "Alle Bauvorhaben sind rechtmäßig beschlossen und werden ungehindert fortgeführt", betont die Stadtverwaltung. Die Neubebauung sei bereits sehr weit fortgeschritten. Es gebe keinerlei Grund für Veränderungen in der Umsetzung.