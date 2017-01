Politik Regensburg

18.01.2017

Dünnhäutig und schnell beleidigt, sagen seine Gegner, hartnäckig und mit Durchhaltevermögen, seine Befürworter: Vor knapp drei Jahren eroberte Joachim Wolbergs das Rathaus in Regensburg.

Funktionen in Tochtergesellschaften und Unternehmen



Vorsitzender des Aufsichtsrates und des Beschließenden Ausschusses der Stadtbau GmbH Regensburg

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Regensburg GmbH (SWR)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG (REWAG)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Regensburg Netz GmbH

Vorsitzender (bzw. stellvertretender Vorsitzender im jährlichen Wechsel mit der Landrätin Frau Tanja Schweiger) des Aufsichtsrates der Regensburger Verkehrsverbund GmbH (RVV)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Regensburg Business Development GmbH (RBD)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der BioPark Regensburg GmbH (BioPark)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der R-Tech GmbH

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Regensburg Tourismus GmbH (RTG)



Vorsitzender des Aufsichtsrates der Regensburg Seniorenstift gemeinnützige GmbH (RSG)

Vorsitzender des Verwaltungsrats des Theaters Regensburg

Vorsitzender (bzw. stellvertretender Vorsitzender im jährlichen Wechsel mit der Landrätin Frau Tanja Schweiger) der Verbandsversammlung des Zweckverbands der Sparkasse Regensburg

Vorsitzender (bzw. stellvertretender Vorsitzender im jährlichen Wechsel mit der Landrätin Frau Tanja Schweiger) des Verwaltungsrats der Sparkasse Regensburg sowie

Beiratsmitglied des Kommunalen Beirats der REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG&Co.KG

Mitglied des Verwaltungsrats der Kulturell-Gemeinnützigen Oberpfalz GmbH



Nach 18 Jahren wurde damit wieder ein SPD-Mann Oberbürgermeister in der Domstadt. In der von politischen Erfolgen wenig verwöhnten bayerischen SPD galt der 45-Jährige lange als Hoffnungsträger. Seit in der mutmaßlichen Parteispendenaffäre immer mehr Details ans Licht kommen, bröckelt sein Rückhalt jedoch.Wolbergs wurde 1971 in Regensburg geboren, seine Eltern stammen aus Ostfriesland. Die sozialen und christlichen Werte seiner Eltern hätten ihn geprägt, sagt er. "Sie haben mir beigebracht: Wenn es einem gut geht, dann ist es eine Pflicht dafür zu sorgen, Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen."1988 trat Wolbergs in die SPD ein. Das Studium brach er ab und engagierte sich für ein Kulturzentrum, war ehrenamtlicher Vorsitzender des Trägervereins und übernahm 1993 die Geschäftsführung. In den folgenden Jahren machte er sich vor allem in der Regensburger Kulturszene einen Namen.2008 scheiterte Wolbergs nur knapp bei der OB-Wahl an CSU-Amtsinhaber Hans Schaidinger, obwohl es im Vorfeld der Wahl innerhalb der Regensburger SPD Flügelkämpfe gab und Wolbergs nicht unumstritten war. Noch unter Schaidinger wurde Wolbergs zunächst hauptamtlicher Sozialbürgermeister in der 150 000 Einwohner großen Stadt. Sechs Jahre später war Wolbergs dann nicht mehr aufzuhalten: Nach dem altersbedingten Rückzug Schaidingers gewann der SPD-Mann 2014 in der Stichwahl gegen den CSU-Vertreter Christian Schlegl mit mehr als 70 Prozent der Stimmen.Regensburgs Oberbürgermeister Joachim Wolbergs ist nicht nur Vorsitzender des Stadtrates und Vertreter der Stadt nach außen, sondern auch Leiter der Stadtverwaltung. Ihm unterstehen alle Referate und Ämter, er ist also oberster Vorgesetzter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Regensburg.Er entscheidet über laufende sowie an Stelle des Stadtrates über dringende und unaufschiebbare Angelegenheiten. Er trägt auch die Verantwortung für den Vollzug der Stadtratsbeschlüsse und verteilt die Aufgaben der städtischen Dienststellen.Außerdem ist er, ebenso wie seine beiden Vertreter, selbst als Referent tätig.Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Aufsichtsrates bzw. des Verwaltungsrates in folgenden städtischen Tochtergesellschaften und Unternehmen: