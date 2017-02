Politik Regensburg

21.02.2017

Außerplanmäßig hat der Verwaltungsrat der Sparkasse Regensburg am Dienstagnachmittag getagt. Das Thema: ein umstrittener Kredit für Bauträger Tretzel.

Alle Pflichten eingehalten

Kredit ohne Sicherheiten

Hintergrund war ein extrem günstiger Kredit, den das Geldinstitut dem mittlerweile inhaftierten Bauträger Volker Tretzel als Verwaltungsratsmitglied im Februar vergangenen Jahres gewährt haben soll. Tanja Schweiger, Regensburger Landrätin (Freie Wähler) und Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse, erklärte im Anschluss an die Sitzung, alle dem Gremium vorgelegten Kredite 2016 seien zu nachvollziehbaren Konditionen ausgegeben worden. Zum konkreten Fall machte sie mit Hinweis auf das Bankgeheimnis keine Angaben."Der Verwaltungsrat hat heute festgestellt, dass im Hinblick auf alle Kreditengagements des Jahres 2016, die dem Verwaltungsrat vorgelegt werden mussten, alle geltenden Informations- und Berichtspflichten eingehalten wurden und werden", teilte Schweiger mit. Sämtliche Kredite seien zu marktüblichen Konditionen gewährt worden. Insbesondere habe der Vorstand erläutert, dass viele Kredite in der Branche neben dem reinen Zins weitere Preisbestandteile, etwa Bearbeitungsgebühren, haben - so dass die effektive Verzinsung dann deutlich über dem nominalen Zins liegt.Der Vorstand habe dem Verwaltungsrat außerdem glaubhaft versichert, dass es noch nie eine Einflussnahme der beiden Vorsitzenden - Schweiger und Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) stehen dem Gremium jährlich wechselnd vor - oder von Mitgliedern des Verwaltungsrats auf Kreditentscheidungen gegeben habe. "Die Vorwürfe, die im Raum stehen, belasten das Vertrauen unserer Kunden in die Sparkasse", heißt es weiter in der Erklärung. "Wir unterstützen die Ermittlungsbehörden durch eine vollständige und umfängliche Zusammenarbeit und hoffen, diesen Zustand der Ungewissheit und damit auch der Spekulation schnellstmöglich zu beenden."Der Bayerische Rundfunk hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass Tretzel als Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse Regensburg einen Kredit über 4,5 Millionen Euro zu einem Zinssatz von 0,6 Prozent erhalten hat, ohne dafür Sicherheiten zu hinterlegen. Oberbürgermeister Wolbergs soll sich als Verwaltungsratsvorsitzender dafür eingesetzt haben. Beide Männer sitzen seit mehr als einem Monat wegen Bestechungsvorwürfen in Untersuchungshaft. Der Kredit ist Teil der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg, hatte die Behörde unserer Zeitung bestätigt.Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Juni gegen Wolbergs und Tretzel sowie einen früheren Angestellten Tretzels. Der OB soll den Bauträger bei der Vergabe des Nibelungen-Areals bevorzugt haben - und im Gegenzug hohe Parteispenden, Vergünstigungen beim Kauf von Eigentumswohnungen von ihm nahe stehenden Personen sowie die Zusicherung einer Finanzspritze in Millionenhöhe an den SSV Jahn Regensburg erhalten haben.