18.01.2017

Paukenschlag in der Regensburger Parteispendenaffäre: Rathauschef Joachim Wolbergs sowie zwei weitere Beschuldigte sind verhaftet worden. Es geht um Geld, das Bauunternehmen an die Partei zahlten - im Gegenzug sollen sie bei Aufträgen bevorzugt worden sein.

Ermittlungen seit Sommer 2016

Joachim Wolbergs beantragt Disziplinarverfahren gegen sich selbst

Chronologie der Ereignisse

In der Regensburger Parteispendenaffäre sind Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) und zwei weitere Beschuldigte verhaftet worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, werden Wolbergs Bestechlichkeit, einem Bauunternehmer Bestechung und dem weiteren Beschuldigten Beihilfe zur Bestechung vorgeworfen. Zunächst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" darüber berichtet.Im Laufe des Tages sollen die drei Beschuldigten einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über die Fortdauer der Untersuchungshaft entscheidet. Die Anklagebehörde will anschließend Details zu den Vorwürfen bekanntgeben. Bei dem dritten Beschuldigten handelt es sich nach Informationen der Zeitung um den technischen Leiter der städtischen Wohnungsgesellschaft.Bereits seit vergangenem Sommer ermittelte die Anklagebehörde wegen Vorteilsannahme gegen den Rathauschef. Es geht um Spenden von Bauunternehmen an Wolbergs Regensburger SPD-Ortsverein. Die Staatsanwaltschaft will klären, ob der OB Geld dafür bekommen hat, bestimmte Betriebe als Gegenleistung für deren Zahlungen bei städtischen Bauprojekten zu bevorzugen.Drei Immobilienunternehmen hatten der örtlichen SPD seit 2013 zusammen mehr als eine halbe Million Euro gespendet. Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft gab es auch nach Wolbergs Wahl zum Oberbürgermeister im März 2014 Zahlungen. Das Geld könnte in Einzelbeträge unterhalb von 10 000 Euro gestückelt worden sein, um die sonst vorgeschriebene Veröffentlichung von Spendername und Höhe der Spende im Rechenschaftsbericht der Partei zu umgehen. Laut den Ermittlern besteht der Verdacht, dass Mitarbeiter eines Bauunternehmens privat gespendet und das Geld hinterher von ihrem Arbeitgeber als Gehaltszuschlag zurückerhalten haben.Wolbergs hatte unter anderem ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt. Er sei überzeugt, dass dies seine Unschuld beweisen werde. Ende Dezember hatte er sich in seiner Weihnachtsansprache zuletzt öffentlich zu den Vorwürfen geäußert und diese zurückgewiesen. "Ich war niemals in meinem Leben käuflich, niemals, und werde das auch in Zukunft nicht sein", hatte Wolbergs beteuert. Es habe auch "nie jemand versucht (...), mich zu kaufen". Er sei "felsenfest davon überzeugt, dass ich mich immer korrekt verhalten habe". Wenn es ihm nicht gelinge, seine Unschuld zu beweisen, werde er jedoch sofort zurücktreten und auch aus Regensburg weggehen.Wolbergs galt in der nicht gerade von Erfolgen verwöhnten Bayern-SPD einst als einer der größten Hoffnungsträger - neben Münchens OB Dieter Reiter und dem Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly.Die bayerische SPD reagierte überrascht und erschrocken. "Im Raum stehen Vorwürfe, die eine neue Qualität haben", sagte Generalsekretärin Natascha Kohnen bei der Klausur der Landtagsfraktion in Kloster Irsee. Noch am Dienstag hatte Fraktionschef Markus Rinderspacher Wolbergs erneut das Vertrauen ausgesprochen.Dass ein amtierender OB einer größeren Stadt im Amt verhaftet wird, ist eine Seltenheit. Beim Städtetag in München ist ein ähnlicher Fall nicht bekannt: "Mir ist da nichts in Erinnerung", sagte Achim Sing, langjähriger Sprecher das Bayerischen Städtetages.