18.01.2017

Die Fassungslosigkeit war in Regensburg überall greifbar. Zwar ist lange bekannt, dass gegen OB Joachim Wolbergs in Zusammenhang mit Parteispenden ermittelt wird. Doch dass er in U-Haft landet, sendete Schockwellen durch die Domstadt.

Kein Kontakt zum OB

Rückhalt bröckelt

Das ist ein maximaler politischer Schaden für Regensburg. Franz Rieger, Kreisvorsitzender der Regensburger CSU

Im Historischen Reichssaal hatte Wolbergs vor wenigen Tagen beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Regensburg noch Hände geschüttelt. Er war gewohnt souverän und eloquent aufgetreten. Die Spendenaffäre hatte er in seiner Ansprache nur ganz am Rande erwähnt. Am Mittwoch musste nur wenige Meter weiter, im Alten Rathaus, zweite Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) erklären, wie es in nächster Zeit ohne das Stadtoberhaupt weitergeht.Mit versteinerter Miene trat Maltz-Schwarzfischer zusammen mit dem städtischen Verwaltungsreferenten Karl Eckert vor die Presse. Der Vertretungsregelung zufolge werde sie ab sofort die Amtsgeschäfte wahrnehmen und die Stadtverwaltung führen, kündigte sie an. Zur Festnahme des OB wollte sie sich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.Nur so viel: Gegen Wolbergs stehe ein "schwerwiegender Vorwurf" im Raum. "Sie können sich vorstellen, dass ich heute Morgen durchschnaufen und meine Fassung wiedergewinnen musste", sagte sie. Gleichzeitig betonte die Bürgermeisterin, dass nach wie vor die Unschuldsvermutung gelte.Die Nachricht habe die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sehr überrascht und betroffen gemacht, sagte Maltz-Schwarzfischer. Die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung sehe sie aber "in keiner Weise beeinträchtigt". Sie habe sich mit dem dritten Bürgermeister Jürgen Huber (Grüne) und den Spitzen der Verwaltung über das weitere Vorgehen besprochen. Zu Wolbergs habe sie keinen Kontakt, erklärte die Bürgermeisterin.Ausnahmezustand auch im Regensburger Gerichtsgebäude: Im größten Sitzungssaal, in dem üblicherweise die spektakulären Fälle mit hohem Publikumsaufkommen verhandelt werden, stellte sich Theo Ziegler, Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg, den Fragen der Journalisten. Vor mehr als 30 Medienvertretern wiederholte er im Wesentlichen, was die Staatsanwaltschaft zuvor bereits schriftlich mitgeteilt hatte.Die Vorwürfe haben es in sich: Demnach besteht der dringende Verdacht, dass der Oberbürgermeister bei der Vergabe des ehemaligen Areals der Nibelungenkaserne im Oktober 2014 ein Bauunternehmen bewusst in rechtswidriger Weise bevorzugt hat. Im Gegenzug soll der Bauunternehmer, der seit Mittwoch ebenfalls in Untersuchungshaft sitzt, eine Spendenzahlung von insgesamt 500 000 Euro an den SPD-Ortsverein Regensburg Stadtsüden sowie die finanzielle Unterstützung des Fußballvereins SSV Jahn in Aussicht gestellt haben. Außerdem soll der Oberbürgermeister geldwerte Vorteile für sich und ihm nahe stehende Personen in Höhe von rund 79 000 Euro von dem Unternehmer erhalten haben.366 000 Euro seien von 2013 bis heute tatsächlich auf dem Konto des SPD-Ortsvereins eingegangen, erklärte Ziegler. Der restliche Betrag sollte wohl noch überwiesen werden, vermutet die Staatsanwaltschaft. Das Geld wurde demnach in Einzelspenden von jeweils 9900 Euro - knapp unter der Veröffentlichungsgrenze von 10 000 Euro - transferiert, wobei neben dem Unternehmer neun weitere Personen aus dessen privaten und beruflichen Umfeld als Spender auftraten, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.Organisiert haben soll dieses Spendensystem ein weiterer Beschuldigter im Auftrag des Unternehmers. Der Mann, der heute pikanterweise als technischer Leiter bei der städtischen Tochter Stadtbau GmbH arbeitet, sitzt seit Mittwoch ebenfalls in U-Haft. Als Haftgrund gibt die Staatsanwaltschaft in allen drei Fällen Verdunkelungsgefahr an. Es bestehe der dringende Verdacht, "dass die drei Beschuldigten in unlauterer Weise bereits massiv auf Zeugen eingewirkt haben und dies ohne den Vollzug der Untersuchungshaft weiterhin tun würden, um die Ermittlung der Wahrheit zu erschweren". Bei dem Unternehmer bestehe zudem Fluchtgefahr.Der Rückhalt der bunten Rathauskoalition, die sich bislang sehr loyal gegenüber Wolbergs gezeigt hatte, begann am Mittwoch zu bröckeln. Die Grünen-Fraktion als größter Koalitionspartner neben der SPD forderte in einer Pressemitteilung, dass Wolbergs zurücktritt. Aufgrund der aktuellen Ausführungen der Staatsanwaltschaft sei der Zeitpunkt erreicht, dass Wolbergs Konsequenzen zieht, erklärte Fraktionsvorsitzende Margit Kunc. Die Koalition soll ihre Arbeit aus Sicht der Grünen aber mindestens bis zur möglichen Neuwahl einer neuen Oberbürgermeisterin ihre Arbeit fortsetzen."Geschockt" von der Nachricht der Festnahme zeigte sich Margit Wild, Vorsitzende der Regensburger SPD. Näher wollte sie keine Stellung nehmen und verwies auf Treffen der Regensburger SPD und der Koalition am Mittwochabend. Deutliche Worte verwendete hingegen Franz Rieger, Kreisvorsitzender der Regensburger CSU: "Das ist ein maximaler politischer Schaden für Regensburg." Er sehe ein "Trümmerfeld" in der Verwaltung, das Wolbergs hinterlassen habe.