20.01.2017

Am Donnerstag waren es Spekulationen, am heutigen Freitag hat es die Staatsanwaltschaft Regensburg offiziell bestätigt: Auch gegen den früheren Oberbürgermeister Hans Schaidinger (CSU) wird im Zuge der Spendenaffäre ermittelt. Bisher war lediglich von Vorermittlungen die Rede gewesen.

Bereits Ende vergangenen Jahres sei ein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, das sich gegen Schaidinger wegen Bestechlichkeit und den seit Mittwoch inhaftierten Bauunternehmer wegen Bestechung richtet, teilte Theo Ziegler, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Freitag mit. In diesem Verfahren seien am Donnerstag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen und Unterlagen sichergestellt worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen sowie zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen habe die Staatsanwaltschaft die Einleitung des förmlichen Ermittlungsverfahrens nicht früher mitgeteilt.Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft besteht der dringende Verdacht, dass der Alt-Oberbürgermeister noch in seiner Amtszeit das Wohnungsbauunternehmen des Mitbeschuldigten im Verfahren zur Vergabe des ehemaligen Areals der Nibelungenkaserne bewusst in rechtswidriger Weise einseitig unterstützt hat. Hierfür soll ihm der Unternehmer im Januar 2014 einen Beratervertrag in seiner Firma mit einem monatlichen Honorar von 20 000 Euro sowie die kostenlose Nutzung seiner Segelyacht mit Skipper für eine Reise in Aussicht gestellt haben. Tatsächlich soll der Alt-Oberbürgermeister dieses Angebot im Mai 2014 angenommen und im Oktober 2014 seine Beraterstelle angetreten haben.Lediglich ein einfacher Tatverdacht besteht dahingehend, dass Schaidinger das Angebot schon vor dem 1. Mai 2014 und damit in seiner aktiven Dienstzeit stillschweigend – jedoch für den Unternehmer erkennbar – angenommen hat.