14.02.2017

Laut wurde es Dienstagmittag vor der Regensburger Uniklinik: Mit Trillerpfeifen und Sprechchören taten etwa 600 Beschäftigte im öffentlichen Dienst aus der Oberpfalz und Niederbayern ihren Frust kund: Sie demonstrierten für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen.

"Wir sind es wert" stand auf Bannern, Plakaten und Westen, die die Streikenden trugen. Mehr als 200 Männer und Frauen waren in einem Protestzug vom Streiklokal im Antoniushaus zur Uniklinik marschiert. Dort trafen sie sich zu einer zentralen Kundgebung mit knapp 300 Beschäftigten der Klinik und rund 80 Arbeitnehmern aus Niederbayern, die mit Bussen angereist waren.Ziel der Warnstreiks war es, den Druck auf die Arbeitgeberseite vor der dritten Runde in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder zu erhöhen. "Wir wollen auf dem Verhandlungsweg zum Ziel kommen. Sollte dies jedoch nicht gelingen, werden wir noch eine Schippe drauflegen", sagte der stellvertretende Landesbezirksleiter von Verdi Bayern, Norbert Flach, mit Blick auf die Gespräche am Donnerstag und Freitag in Potsdam. "Wir erwarten ein vernünftiges Angebot von den Länderarbeitgebern." Sollte eine vierte Verhandlungsrunde nötig sein, werde es eine weitere Warnstreikwelle geben, kündigte Flach an. Angesichts der gut gefüllten staatlichen Kassen hätten die Beschäftigten ein Recht auf mehr Gehalt: "Wenn nicht jetzt, wann dann?"Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder sechs Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Für die Auszubildenden und Praktikanten will sie eine Anhebung von 90 Euro monatlich, einen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50 Euro je Ausbildungsjahr und eine verbindliche Übernahmeregelung durchsetzen.Dem Streikaufruf von Verdi gefolgt waren in Ostbayern Beschäftigte aus den Autobahn- und Straßenmeistereien, den Straßenbauämtern Amberg-Sulzbach und Regensburg, den Wasserwirtschaftsämtern Weiden und Regensburg einschließlich der Flussmeisterstellen, der Universität, der Uniklinik und der OTH Regensburg, dem Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz, dem Bayernhafen Regensburg und der Autobahndirektion Südbayern.Durch eine Notdienstvereinbarung sei die Versorgung der Patienten an der Uniklinik sichergestellt gewesen, betonte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Alexander Gröbner. Er zeigte sich "voll zufrieden" mit der Beteiligung an den Warnstreiks. Damit habe man ein klares Signal an die Arbeitgeberseite gesendet. "Wir lassen uns nicht mit einem warmen Händedruck abspeisen."