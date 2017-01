Politik Regensburg

20.01.2017

Am Tag eins nach der Verhaftung ihres Oberbürgermeisters leckt die Regensburger SPD ihre Wunden. Fallen lässt die Partei Wolbergs aber nicht. Aus anderen Fraktionen kommen schärfere Töne - und die CSU triumphiert.

Weg frei für Neuanfang

"Gravierend, bestürzend"

Joachim Wolbergs Ämter und Funktionen Der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) ist Vorsitzender der Aufsichts- oder Verwaltungsräte in folgenden städtischen Gesellschaften und Unternehmen:



Vorsitzender des Aufsichtsrates und des Beschließenden Ausschusses der Stadtbau GmbH Regensburg Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Regensburg GmbH (SWR) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG (REWAG) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Regensburg Netz GmbH Vorsitzender (bzw. stellvertretender Vorsitzender im jährlichen Wechsel mit Landrätin Tanja Schweiger) des Aufsichtsrates der Regensburger Verkehrsverbund GmbH (RVV) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Regensburg Business Development GmbH (RBD) Vorsitzender des Aufsichtsrates der BioPark Regensburg GmbH Vorsitzender des Aufsichtsrates der R-Tech GmbH Vorsitzender des Aufsichtsrates der Regensburg Tourismus GmbH (RTG) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Regensburg Seniorenstift gemeinnützige GmbH (RSG) Vorsitzender des Verwaltungsrats des Theaters Regensburg Vorsitzender (bzw. stellvertretender Vorsitzender im jährlichen Wechsel mit Tanja Schweiger) der Verbandsversammlung des Zweckverbands der Sparkasse Regensburg Vorsitzender (bzw. stellvertretender Vorsitzender im jährlichen Wechsel mit Schweiger) des Verwaltungsrats der Sparkasse Regensburg.



Er ist zudem:



Beiratsmitglied des Kommunalen Beirats der REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG&Co.KG Mitglied des Verwaltungsrats der Kulturell-Gemeinnützigen Oberpfalz GmbH (wbr)

(gib/dpa) Die Teilnehmer einer kurzfristig anberaumten SPD-Partei- und Fraktionssitzung am Mittwochabend hätten "betroffen, emotional bis bestürzt" auf die Festnahme Wolbergs reagiert, berichtete Vorsitzende Margit Wild. "Die SPD-Stadtratsfraktion und die Parteispitze gehen bezüglich der staatsanwaltlichen Ermittlungen im Verfahren gegen Oberbürgermeister Joachim Wolbergs nach wie vor von der Unschuldsvermutung aus", lautete das offizielle Statement. "Ich erhoffe mir, dass er die massiven Vorwürfe entkräften kann", fügte Wild hinzu.Allerdings machte die SPD-Stadtratsfraktion ein Zugeständnis insbesondere in Richtung der bunten Rathauskoalition. Sie zieht die turnusgemäße Neuwahl des Fraktionsvorstandes von April auf Februar vor. Damit wird SPD-Fraktionschef Norbert Hartl, der ebenfalls in die Spendenaffäre verstrickt ist, schneller aus dem Amt scheiden. FDP-Fraktionsvorsitzender Horst Meierhofer, begrüßte, dass die SPD so den Weg frei für einen Neuanfang mache. Für die FDP sei dieser Schritt Grundvoraussetzung für die Fortführung einer Zusammenarbeit gewesen.Zunächst wollen SPD, Grüne, Freie Wähler und FDP ihre Koalition aufrechterhalten, hieß es am Mittwochabend nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses. Kritisch sieht das die Oppositionspartei ÖDP: Sie fordert einen Neustart ohne feste Koalition. "Die Koalition war von Anfang an eine Wolbergs-Unterstützungs-Aktion", sagte ÖDP-Fraktionsvorsitzender Benedikt Suttner. Mit der Verhaftung des Oberbürgermeisters fehle der Koalition die Grundlage für die weitere politische Arbeit.Auf die Schultern klopft sich derweil die Regensburger CSU. Seine Partei habe "Spürsinn" bewiesen, erklärte CSU-Fraktionschef Hermann Vanino. Wie sich jetzt endgültig zeige, habe die CSU-Fraktion bereits im November 2014 mit ihrer Rechtsaufsichtsbeschwerde bezüglich der Vergabe der Nibelungenkaserne an den nun inhaftierten Bauunternehmer die richtige Fährte verfolgt. Damals wurde die Beschwerde von der Regierung der Oberpfalz abgewiesen.Vanino erneuerte angesichts der aktuellen Entwicklungen seine Forderung nach einem Rücktritt des OBs. Er habe für die Stadt mittlerweile genug Imageschaden angerichtet. "Wir halten den Rücktritt des Oberbürgermeisters für unabdingbar, um weiteren Schaden von der Stadt abzuwenden - auch wenn die Unschuldsvermutung nach wie vor besteht." Die vorgezogene Neuwahl in der SPD "ist aus unserer Sicht zu wenig", sagte Vanino. "Hartl müsste aufgrund dieser Vorfälle seine politischen Ämter insgesamt niederlegen."Bayerns SPD-Chef Florian Pronold wies unterdessen bei der Klausurtagung der SPD-Landtagsfraktion im Kloster Irsee am Donnerstag darauf hin, dass es die SPD selbst gewesen sei, die die Ermittlungen im Umfeld von fragwürdigen Parteispenden ins Rollen gebracht hatte. Landesschatzmeister Thomas Goger, der selbst Staatsanwalt ist, hatte die Regensburger Staatsanwaltschaft informiert. Dennoch sei die Situation nicht leicht, räumte Pronold ein. "Das hat eine neue Qualität und neue Dimension", sagte Pronold zu der Festnahme des OB. Dennoch gelte die Unschuldsvermutung. Das Ermittlungsverfahren müsse nun abgeschlossen werden, dann werde die SPD über Konsequenzen reden.Fraktionschef Markus Rinderspacher, der zu Beginn der Klausurtagung am Dienstag Wolbergs noch das Vertrauen ausgesprochen hatte, sagte, dass er persönlich enttäuscht sei. "Die Vorwürfe sind gravierend, sie sind bestürzend." Wolbergs solle nun an der Aufklärung mitwirken. Bisher hatte der Regensburger OB stets betont, dass er nicht bestochen worden sei und somit keinen Grund zum Rücktritt sehe.

Chronologie des Falls Wolbergs

Wir halten den Rücktritt des Oberbürgermeisters für unabdingbar, um weiteren Schaden von der Stadt abzuwenden - auch wenn die Unschuldsvermutung nach wie vor besteht. Der Regensburger CSU-Fraktionschef Hermann Vanino

14. Juni 2016: Die Staatsanwaltschaft Regensburg teilt mit, dass wegen des Verdachts der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung Diensträume der Stadt sowie Privat- und Geschäftsräume durchsucht wurden. Es geht um angeblich zur Verschleierung gestückelte Parteispenden in einer Gesamthöhe von 500 000 Euro an den SPD-Ortsverein von Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (45).15. Juni 2016: Wolbergs tritt um 16 Uhr vor die Presse und weist erneut alle Vorwürfe zurück. Er appelliert: "Halten Sie bitte meine Frau und meine Kinder da raus, und rufen Sie nicht privat bei meiner Frau an!" Seine Ehefrau gehörte zum fraglichen Zeitpunkt zum Vorstand von Wolbergs SPD-Ortsverein. Er erklärt: "Der OB dieser Stadt war nie käuflich, daher gibt es auch keinen Grund, zurückzutreten."16. Juni 2016: Wolbergs beantragt zur Aufklärung der Vorwürfe ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst. SPD-Fraktionschef Norbert Hartl betont: "Ich lege meine Hand für ihn ins Feuer, weil ich weiß, dass er sich nichts zu Schulden kommen hat lassen." Als Mitglied im Bau- und Vergabeausschuss war Hartl in alle Entscheidungen eingebunden.20. Juni 2016: CSU-Kreisverbandschef Franz Rieger bezichtigt den um seinen Ruf kämpfenden Regensburger Oberbürgermeister, andere Parteien in seine Affäre mit hineinzuziehen. Er rechnet vor: "Es geht um die Annahme von bisher in den Medien veröffentlichten 618 000 Euro Spenden von drei Bauträgern durch die SPD, dem gegenüber stehen 90 550 Euro bei der CSU."24. Juni 2016: Aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben sich Hinweise, dass die Spendengelder an Wolbergs SPD-Ortsverein über Strohmänner geflossen sind. Es bestehe der Verdacht, dass Mitarbeiter eines Bauunternehmens privat gespendet und das Geld hinterher vom Arbeitgeber als Gehaltszuschlag zurückerhalten haben.26. Juni 2016: Wolbergs räumt Versäumnisse im Umgang mit einem Privatdarlehen an seinen Ortsverein ein. Dass er ihm etwa 220 000 Euro zur Verfügung gestellt habe, ohne dies vom Landesverband der Partei genehmigen zu lassen, sei ein Fehler gewesen.13. November 2016: Den Medien wird der SPD-Rechenschaftsbericht 2015 vorab zugespielt. Darin wird belegt, dass Wolbergs auch während seiner Amtszeit ungewöhnlich hohe und möglicherweise auch verschleierte Parteispenden erhalten hatte - stets über den von ihm geleiteten Ortsverein. Bei den Spendern handelt es sich demnach um Mitarbeiter oder Tochterfirmen von mindestens zwei Immobilienunternehmen.18. Januar 2017: Wolbergs wird verhaftet, ebenso zwei weitere Beschuldigte. Als Haftgrund gibt die Staatsanwaltschaft Verdunkelungsgefahr an. Bei Durchsuchungen stellen die Ermittler weitere Unterlagen und Akten sicher. (nt/az)