Sport Regensburg

26.05.2017

Halbzeit nach 90 Minuten: Im Relegationsspiel zur zweiten Bundesliga gab es am Freitag in Regensburg keinen Sieger. Dennoch gab es ein Team, dass sich ein bisschen so fühlen durfte.

Die erste Halbzeit war eine Katastrophe. "Löwen"-Trainer Vitor Pereira

Wunder macht man nicht so nebenbei. Die Kicker des SSV Jahn Regensburg bastelten am Freitagabend lange Zeit am Wunder, Teil eins des Zweitligaaufstiegs. Und dann machte 1860 München einen Teil des Gebastelten wieder kaputt. Mit 1:1 (1:0) trennten sich der Drittliga-Dritte und der Zweitliga-16. Wenn es im Fußball Punktrichter gäbe, dann hätten die Regensburger klar gewonnen. "Wir haben heute eine herausragende Leistung gebracht", lobte Jahn-Coach Heiko Herrlich sein Team für die Leistung vor den 15 224 Zuschauern. "Aber gegen die darf man einfach nicht pennen", sprach Jahn-Abwehrmann Sebastian Nachreiner das Problem der Einheimischen an. Einmal pennten die Gastgeber. Und dann traf der eingewechselte Florian Neuhaus zum 1:1-Ausgleich (78.). Dahin war die frühe Führung von Marc Lais. (2.).Die Regensburger sind aber weit davon entfernt, vor dem Rückspiel am Dienstag in Trübsal zu verfallen. "Ich sehe die Chancen weiter bei 50:50", gab sich Nachreiner optimistisch. Natürlich sei man etwas unter Zugzwang wegen der Auswärtstor-Regelung. Mut macht aber so viel aus diesen 92 Minuten vom Freitag. Die Regensburger hatten die hochdotierten Profis von der Grünwalder Straße voll im Griff. "Wir müssen einfach das 2:0 machen", monierte Herrlich. "Aber diese Effizienz hat uns schon die gesamte Saison über gefehlt."Zu keinem Zeitpunkt war zu erkennen, wer hier Dritt- und wer Zweitligist war. Zudem war deutlich zu sehen, dass da ein Team gegen elf Einzelspieler antritt. "Die erste Halbzeit, das muss man ganz ehrlich sagen, war eine Katastrophe", beschönigte Löwen-Trainer Vitor Pereira gar nichts. Danach sei es besser geworden. "Wir haben in der Halbzeit einiges umgestellt." Richtig besser wurde es aber bei weitem nicht.Die Regensburger dagegen hatten richtig viel Spaß. Vor allem Marc Lais spielte groß auf. Schon bei seinem frühen Führungstor war er größer und größer geworden, ehe er nach zwei Minuten die Kugel nach einem Eckball einnickte. "Speziell trainiert haben wir das nicht", sagte der Torschütze nachher. Über sein Tor wollte er gar nicht reden, sondern mehr über seine vergebene Chance später: "Da muss ich das 2:0 machen."Ein zweites Tor für den Jahn hätte auch Andi Geipl erzielen müssen. Doch kurz vor Schluss vergab er einen Foulelfmeter. "Der war so schlecht geschossen", fluchte der Schütze. "Löwen"-Keeper Stefan Ortega hielt den Ball. Das war der Augenblick, aus dem Sechzig-Coach Pereira etwas Positives zog: "Stefan hat ein schwere Woche hinter sich. Viele haben ihn nach dem Heidenheim-Spiel zum Sündenbock gemacht. Heute hat er uns im Spiel gehalten."Pereira ist sich sicher, "dass wir das jetzt am Dienstag erledigen". Er zweifelt nicht am Klassenerhalt. Da sollte er sich aber nicht so sicher sein. "1:1 ist kein richtig gutes, aber auch kein schlechtes Ergebnis", meinte Herrlich. Und auch Lais ist sicher: "Wir können das schaffen." So ein Kratzer beim Wunder-Basteln schockt den Jahn nicht wirklich.___Weitere Informationen im Internet: