20.02.2017

0 20.02.2017

(bdl) Eine junge Frau steht am Eingang des alten Jahnstadions an der Prüfeningerstraße, macht noch ein paar Handyfotos von den verlassenen Tribünen. Ein älterer Herr kommt dazu. Er hat mit zehn Jahren hier sein erstes Spiel gesehen, von da an jedes Wochenende beim Jahn verbracht. "Auf den Stehplätzen hat man immer Bekannte getroffen", erzählt er. In der Continental-Arena ist das nicht mehr so. Auch ein anderer Herr ist gekommen, um noch ein paar Fotos von einer Regensburger Institution zu machen, "die es bald nicht mehr geben wird". Die Wehmut ist zu spüren bei den Fans.

Am Montag hat die beauftragte Baufirma begonnen, die Baustelle einzurichten und die bestehenden Gebäude zu entkernen, sagt Christian Hartung vom Hochbauamt, der verantwortlich für den Abriss des Jahnstadions ist. Man sieht einen einzelnen Bagger. In den nächsten Wochen werden Einbauten auf dem Sperrmüll entsorgt, der Rohbau schließlich abgerissen. Die Gesamtmaßnahme inklusive der Vorarbeiten wird 500 000 Euro kosten.Kleiner Trost für den Fanclub "Die Treuen vom Turm": Der Uhrturm, wo Jahrzehnte jedes Tor angezeigt wurde, wird in das Gelände der Grundschule West, die dort gebaut wird, integriert. Es war ein langer Abschied vom alten Jahnstadion, der mit den Plänen für eine neue Fußballarena begann. Im Juli 2011 beschloss der Regensburger Stadtrat, ein neues Stadion zu bauen. Im Juli 2013 sprachen sich die Stadträte für den Entwurf der BAM Sports GmbH aus.Die Geschichte des Jahn an der Prüfeningerstraße begann auf einem Sandplatz, wo heute das Diederichs Hochhaus steht. Der Sportbund Jahn hatte das Grundstück gepachtet. Sein erstes Heimspiel hatte der Verein im September 1926 an dem Standort, wo er 89 Jahre lang spielen sollte. Das letzte Spiel erlebten die Zuschauer am 23. Mai 2015 gegen Fortuna Köln.