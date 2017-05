Sport Regensburg

28.05.2017

Showdown in der Arena: Am Dienstag wird der letzte Platz in Liga zwei ausgespielt. Der Platzhirsch scheint leicht im Vorteil, doch der Herausforderer kann jederzeit noch einen Wirkungstreffer landen. Was spricht für den Jahn, was für 1860?

Nach dem 1:1 zwischen Jahn Regensburg und dem TSV 1860 München im Relegationshinspiel scheinen die "Löwen" leicht im Vorteil, was die Zweitliga-Zugehörigkeit betrifft. Am Dienstag (18 Uhr/ARD) fällt die Entscheidung, notfalls auch im Elfmeterschießen. Wirds der absolute "Jahnsinn"? Oder gibt es doch glückliches "Löwen"-Gebrüll?Das spricht für die "Löwen"Die FansWenn einer in diesem Lande leidensfähig ist, dann der "Löwen"-Fan. Auch am Freitag unterstützten die Anhänger ihre Kicker pausenlos, einige benahmen sich aber auch daneben (Bengalos). Den jämmerlichen Auftritt der Ihren in der ersten Hälfte ertrugen sie klaglos. "Unsere Fans haben uns immer nach vorne gepuscht", lobte Sascha Mölders. Am Dienstag werden gut 60 000 die Mannschaft erneut antreiben.Sascha MöldersKein Ur-Bayer, kein Ur-"Löwe", aber einer mit Herz. Seine teils lustlosen Mitspieler trieb er immer an. Obwohl ihm selbst nicht viel gelang, gab er nicht auf. Der Ex-Augsburger ist Fan-Liebling und Mann der klaren Worte: "Am Dienstag müssen wir viel, viel besser spielen."Das NervenkostümDie Sechziger hatten das alles schon mal. Vor zwei Jahren rettete Kai Bülow mit einem Tor in der Nachspielzeit gegen Holstein Kiel die Zweitliga-Zugehörigkeit. Sein 2:1 ließ in der Arena Dämme brechen. Auch am Freitag zeigte sich das gute Nervenkostüm der Münchner. Ihre einzige ganz klare Chance nutzten sie - zehn Minuten vor dem Ende.ErfahrungWas da bei den "Löwen" auf dem Platz so rumläuft, ist gestählt im Profigeschäft. Ivica Olic hat in der Champions-League Juventus Turin schon mal alleine abgeschossen. Stefan Aigner hat mehr als 100 Erstligaspiele bestritten. Michael Liendl hat für Österreich schon international gespielt. Vitor Pereira trainierte Klubs wie den FC Porto, Fenerbahce oder Olympiakos Piräus.Das spricht für den JahnDie EuphorieAls Aufsteiger marschierten die Regensburger bis auf Platz drei in Liga drei. Nach Rückschlägen, wie dem 0:3 gegen Kiel, kamen sie immer wieder zurück. "Wir haben heute wieder das gezeigt, was uns die ganze Saison ausgezeichnet hat: Gut gepresst und Chancen erspielt", lobte Trainer Heiko Herrlich.Der TrainerHeiko Herrlich ist gläubiger Christ. Er geht mit seinem Glauben nicht hausieren, doch er zieht viel Kraft daraus: Gelassenheit, Ruhe, Fairness. Dies alles überträgt der 45-Jährige auch auf seine Spieler. Er kommuniziert viel mit seinen Akteuren, kann sie trotz seiner ruhigen Art begeistern. Da ist den Regensburgern vor eineinhalb Jahren ein absoluter Glücksgriff gelungen.Die StatistikVon den bisher acht Duellen Zweitliga-16 gegen Drittliga-Dritter hat sechs Mal das unterklassigere Team die Relegationsserie gewonnen. 2012 setzte sich der SSV Jahn als damaliger Dritter gegen den KSC (1:1 zu Hause; 2:2 im Wildpark) durch. "Wir haben weiter alle Chancen", sagt Jahn-Mittelfeld-Motor Andi Geipl.Die RegionAm Freitag hatte man das Gefühl, als wäre die ganze Oberpfalz auf Beinen. In und um die Continental-Arena war die Hölle los. Man trägt Rot-Weiß, diese Aufstiegsspiele sind für den alten Jahn auch eine riesige Werbemaßnahme. Der Klub etabliert sich in der deutschen Profiszene. Die Strahlwirkung reicht auch immer mehr in die nördliche Oberpfalz: Tirschenreuther, Neustädter, Amberger, Schwandorfer ohnehin, haben ihr Herz für den SSV entdeckt.Es steht 4:4, so ein Ergebnis würde übrigens dem SSV Jahn reichen ...