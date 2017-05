Sport Regensburg

Die einen können fast alles verlieren, die anderen eigentlich nur gewinnen. Der bayerische Relegationsknaller am Freitag beim SSV Jahn Regensburg hat klare Vorzeichen. Die einen bleiben cool, so gut es geht, die anderen in München sprechen sich Mut zu.

Regensburg/München. Um diese Gelassenheit ist er zu beneiden. Heiko Herrlich bringt nichts aus der Ruhe. Einen Fragenmarathon erträgt er gelassen, auch einen Tag vorm bayerischen Relegationsduell am Freitag (18 Uhr/ARD) gegen 1860 München ist beim Trainer des SSV Jahn Regensburg von Nervosität so gar nichts zu spüren. "Natürlich bin ich etwas angespannt", sagt er ruhig, und schiebt augenzwinkernd nach: "Aber ich kann das gut verbergen."Ob seine Spieler da ähnlich ticken? "Meine Mannschaft ist auch ein Spiegelbild der Gesellschaft", philosophiert der 45-Jährige am Donnerstag bei der letzten Pk vor dem Spiel: "Der eine ist mehr nervös, der andere weniger." Er würde seinen Spielern auch verzeihen, wenn sie aus Nervosität Fehler machen würden. Er fordere an diesem Abend nur eines: "Wir müssen unser Bestes geben, alles raushaun." Er will den perfekten Teamgeist: "Wichtig ist beim Trikot das Vereinswappen vorne auf der Brust, nicht was hinten draufsteht."Ein Wunschergebnis gegen die "Löwen" habe er nicht, zumindest verrät es der Ex-Nationalspieler nicht. "Natürlich wäre ideal, dass hinten die Null steht. Aber der Jahn ist vor vier Jahren auch nach einem 1:1 zu Hause gegen den KSC noch aufgestiegen." All die Rechnerei ist nichts für den gebürtigen Mannheimer: "Ich bin ohnehin ein schlechter Tipper." Herrlich verlässt sich nur auf das, was er beeinflussen kann. Und da hat er mit seinem Trainerteam auch die "Löwen" ordentlich ins Video-Visier genommen: "Die individuelle Klasse bei den Sechzigern ist natürlich sehr groß", sagt er und nennt nur den Abwehrhünen Ba und den Sturmtank Mölders: "Den Mölders müssen wir einfach gut verteidigen."Herrlich selbst hat nach vorne weniger Sorgen, als während der Woche vermutet: Der zuletzt angeschlagene Erik Thommy, der Kreativmann beim Jahn, habe am Mittwoch die volle Trainingseinheit durchgezogen, berichtet er, auch mit Stürmer Jann George rechne er. "Es ist wohl nur eine hartnäckige Zerrung.Gut 100 Kilometer weiter südlich sprechen sich die "Löwen" derweil laut Mut zu. "Wir müssen ein großes Spiel machen, um zu gewinnen", sagt Trainer Vitor Pereira am Donnerstag in München. "Wichtig ist, dass wir Charakter und Kampf in zwei Spielen zeigen. Aber es geht nicht nur über den Kampf, sondern auch über den klaren Kopf", fordert der Portugiese.Während bei den Löwen bei einem Abstieg wohl alles einstürzen würde, würde beim SSV Jahn bei einem Scheitern die Enttäuschung zwar groß sein, aber keine Krise ausgerufen werden. "Unsere Planungen laufen bisher so, als würden wir nächste Saison dritte Liga spielen", erklärt Herrlich noch. Aber natürlich würde er diese Planungen am Dienstag nach Spiel zwei in München am liebsten über den Haufen werfen.