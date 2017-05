Sport Regensburg

03.05.2017

Er ist nach Oliver Hein der Dienstälteste beim SSV Jahn Regensburg - mit seinen gerade mal 28 Jahren. Sebastian Nachreiner, der Niederbayer aus der Nähe von Dingolfing, ist eine Konstante beim Drittligisten, der weiter gute Aufstiegschancen hat. Seit 2010 spielt der Gottfriedinger für die Oberpfälzer. Der Abwehrmann ist zwar ein ruhiger Vertreter seiner Zunft, hat aber einiges zu sagen.

Die Nachreiners: Wie der Vater, so der Sohn ... Es gab eine Zeit, da wurde bei 1860 München besser als heute Fußball gespielt. Eine Zeit, bei der auch Anton "Toni" Nachreiner bei den "Löwen" spielte. Von 1976 bis 1980 trug Nachreiner, Vater des Jahn-Verteidigers Sebastian, das Trikot der Sechziger. Zwei Spielzeiten in der ersten Liga, zwei in der zweiten Bundesliga Süd. In insgesamt 117 Spielen erzielte Nachreiner Senior 17 Tore. Mit Mitte 20 ließ er sich aber reamateurisieren, wechselte zu Wacker München, um sich den Rechtswissenschaften zu widmen. Sohn Sebastian tritt auch da beruflich in seine Fußstapfen.



Anton Nachreiner ist heute Präsident des Landgerichts Deggendorf. Und auch im Fußball spricht er Recht, Seit 2001 ist er Mitglied des DFB-Kontrollausschusses und seit Oktober 2007 dessen Chef. (mr)

Sebastian Nachreiner: Das war eine sehr gute Leistung von Kiel, die waren eiskalt vorm Tor, haben gut verteidigt. Wir hätten vorm 2:0 auch Tore machen können, dann wären wir vielleicht nochmal rankommen können. Ich denke aber, der Kieler Sieg war nicht unverdient.Ein Tag weniger Pause ist da gar nicht so schlecht, dann muss man schnell wieder umschalten. Aber mit der Niederlage gegen Kiel geht die Welt nicht unter. Wir haben jetzt noch drei Spiele, da wollen wir erfolgreich sein.Wir sind gut dabei. Es stimmt auch in der Mannschaft. Wir machen uns aber keine großen Gedanken darüber, was sein könnte.Ich habe persönlich nicht den Eindruck, dass wir Druck haben. Man macht sich natürlich immer selber Druck und will alle Spiele gewinnen.. Unser Soll haben wir mit dem Klassenerhalt aber längst erfüllt. Alles andere ist Bonus.Das sollte auch ein Ansporn für uns sein. Jeder, der das schon mal mitgemacht weiß, wie schön das ist, gegen große Gegner zu spielen. Das ist auch ein Ziel, um in den letzten Spielen alles rauszuhaun.In dieser Liga ist jeder Gegner irgendwo machbar, aber auch jeder gefährlich, da fällt keiner ab. Da hat jeder Qualität. Das ist kein Fallobst dabei. Zudem ist ja unsere Personaldecke sehr dünn.Anfangs der Saison hatte ich einen Außenbandanriss, die Verletzung ist gut auskuriert. Seitdem ich fit bin, spiele ich auch immer. Aktuell kann ich mich nicht beklagen. Das war in den letzten zwei Jahren ja nicht so, die waren immer von Verletzungspech begleitet.(schmunzelt) Ich habe schon viel mitgemacht. Aber es gibt immer wieder neue Sachen hier, es wird nie langweilig hier.Ich habe das erste Staatsexamen bereits geschrieben, an der Uni bin ich fertig, muss jetzt Referendariat machen, habe das hinten angestellt. Ich habe jetzt die Möglichkeit bekommen zu promovieren. Das mache ich jetzt. Da bin ich seit einem dreiviertel Jahr dabei. Ich hoffe, dass ich in einem Jahr damit fertig bin. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Nach der Karriere absolviere ich das Referendariat, parallel zum Fußball kann man das nicht machen.Gegen die Sechziger? Da sage ich nicht nein.