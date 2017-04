Sport Regensburg

29.04.2017

58

0 29.04.201758

Es musste so kommen: Nachdem die Oberpfälzer die gesamte Saison eine komplette Viererkette kompensierten, war die Sperre der Mittelfeldachse der Genickbrecher: Vor 11.089 Zuschauer ist die B-Elf des SSV Jahn gegen konsequente Gäste letztlich chancenlos – Holstein Kiel hatte Kontermöglichkeiten für drei Spiele und gewinnt verdient mit 3:0 gegen Regensburg.

Einsame Kieler Anläufe

Ein Herzstück zu viel, das fehlt

Abflug der Überflieger

Herrlich: „Ein Stück weit zu hoch“

Herrlich hatte auch nach dem 0:2 noch Hoffnung

Die Einsicht, dass der Einbruch irgendwann kommen musste, hebt die Stimmung nur mäßig: Natürlich ist es doppelt bitter, dass Andi Geipel und Kolja Pusch gerade in diesem entscheidenden Spiel fehlen. Nicht, dass die beiden eine Garantie für den Heimsieg gewesen wären. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Rot-Weiß mit dieser Mittelfeldachse kompakter auftritt, das Mittelfeld genauer überbrückt, ist hoch.So muss die Rekordkulisse in der neuen Arena mit anschauen, wie sich Regensburg mit leichten Fehlpässen beim Spielaufbau gegen permanent pressende Gäste immer wieder um Kopf und Kragen passt. Die Zahl der einsamen Anläufe aufs Regensburger Tor dürfte zweistellig sein. Auf der anderen Seite tut sich die Heimmannschaft enorm schwer, verwertbare Bälle in den gegnerischen Strafraum zu transportieren.Das liegt auch daran, dass die Sportsfreunde Jann George und Haris Hyseni Ball um Ball mit schlampigen Annahmen oder Weiterleitungen abschenken. Passend zum glücklosen Spiel der Regensburger: das Künstlerpech bei der Kieler Führung – Marvin Knoll läuft unter Raunen der Zuschauer zum vermeintlichen Gewaltschuss aus der zweiten Reihe an, aus dem Abpraller entwickelt sich ein Konter, Querpass auf Kingsley Schindler, Bastian Nachreiner fälscht unhaltbar zum viel zu frühen 0:1 (8.) ab.Umgekehrt trägt die fehlende Konsequenz auf Regensburger Seite heute einen Namen: Marc Lais muss eine Minute vor dem Halbzeitpfiff allein vor Holstein-Keeper Kronholm nur noch einschieben – und legt stattdessen quer auf einen Kieler. Das ist nicht mehr uneigennützig, das ist schon haarsträubend – sicher steht irgendwo dahinter auch noch Marco Grüttner, aber der hätte es nicht leichter gehabt. Auch in Hälfte zwei keine Besserung in Sicht: Kiel entscheidet das Spiel mit zwei der halben Dutzend Kontermöglichkeiten: Marvin Duksch mit raffiniertem Heber nach feinem Pass von Schindler zum 0:2 (69.) und der gerade eingewechselte Manuel Janzer (85.) mit einem Solo – und Lais köpft Kronholm aus drei Metern in die Arme.Dass sich mit Marcel Hofrath bereits in der ersten Hälfte auch noch der Ersatz des schmerzlich fehlenden Alex Nandzik verletzt, und mit Uwe Hesse die eiserne Reserve diese Rolle übernehmen muss, passt ins Bild. Zu viel hängt anschließend an Erik Thommy, dem die Kieler mit robustem Einsatz schon früh den Stachel ziehen. Fazit: Man durfte auf die Überraschung hoffen, aber wenn die Schaltzentrale im Mittelfeld und der Turbo links außen fehlen, dann ist das einfach ein Herzstück zu viel, das fehlt, um ganz oben mitzuspielen.„Wir müssen uns beeilen“, hetzt Holstein-Trainer Markus Anfang vom Überflieger-Team, denn schließlich: „Wir müssen den Flieger kriegen.“ Dennoch warme Worte für den Verlierer: „Es war ein richtig gutes Spiel, Jahn Regensburg war die erwartet starke Mannschaft, hat richtig guten Fußball gespielt.“ Der Verlauf sei nicht so ganz typisch gewesen für seine Mannschaft: „Dadurch, dass du mit dem ersten Konter in Führung gehst“, habe man kompakt stehen, gegen den Ball arbeiten können. „Wir haben immer wieder Konteraktionen gehabt.“In der zweiten Halbzeit hätten beide Mannschaften etwas umgestellt. „Da haben wir dann fast gar nichts mehr zugelassen, bis auf einen Freistoß und einen Fallrückzieher.“ Man hätte viel früher schon das zweite Tor machen können, aber Regensburg sei permanent gefährlich gewesen. „Wir sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, Kompliment an meine Mannschaft in der Englischen Woche.“„Wenn man 3:0 verliert“, sagt Jahn-Trainer Heiko Herrlich, „ist es schwer, Komplimente zu geben – trotzdem finde ich, dass wir eine sehr gute Leistung heute gebracht haben.“ Unabhängig vom Ergebnis, das ein Stück weit zu hoch ausgefallen sei. Es habe sich eben bewahrheitet, was Herrlich seit Wochen predigt: „Am Schluss werden die ganz vorne stehen, die am wenigsten Gegentore bekommen.“ Das Spiel habe für sein Team ganz gut begonnen: „Wir versuchen, Druck aufzubauen“, das 0:1 fällt aus einer eigenen Angriffssituation – „vielleicht hätte Philipp Pentke herauskommen und direkt klären können.“Der SSV habe trotzdem ganz gut weiter gespielt, Gelegenheiten gehabt mit Erik Thommy und Marc Lais – „eine Riesenchance, wo er vielleicht selbst abschließen muss“. Das wäre so ein Dosenöffner zum 1:1 gewesen. „Wir hatten nach 30 Minuten wechseln müssen, Marcel Hofrath hat über verhärtete Waden geklagt, da wollten wir kein Risiko eingehen.“ Er habe umgestellt auf Dreierkette. Auch in Hälfte 2 habe man versucht, weiter aufs gegnerische Tor zu spielen: „Es war klar, dass wir dann weitere Konterchancen überstehen müssen.“Dann das 2:0: „Selbst da hatte ich noch das Gefühl, wir könnten das Spiel drehen, wir hatten dann noch die Großchance von Marc Lais.“ In der Situation habe er das Gefühl gehabt, die Mannschaft glaube nicht mehr so recht daran: „Da hätte ich mir von dem einen oder anderen gestandenen Spieler gewünscht, mehr Brust raus, um zu zeigen, wir wollen das Spiel unbedingt noch drehen.“ Das dritte Tor sei ärgerlich gewesen: „Da müssen wir den Freistoß einfach besser verteidigen.“Die Straßen sind dicht rund um die Arena, trotz der Polizei-Warnungen vom Vortag. Entsprechend kann Stadionsprecher Tom Meiler schon eine Viertelstunde vor Spielbeginn bekanntgeben: „Schon jetzt ist der Zuschauerrekord gefallen!“ Das abgesperrte Auswärtsfan-Fünftel auf der Nord-Tribüne hat sich bereits blau gefärbt, aber das sind sicher nicht alle der 600 angereisten Kieler – auch der Westen ist Blau durchsetzt.