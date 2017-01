Sport Regensburg

27.01.2017

Jahn-Coach Heiko Herrlich misst sich nicht gerne mit Geistern: Weder das Spiel in der leeren Ostsee-Arena behagt ihm, noch die Auseinandersetzung mit den Geistern der Vergangenheit –schließlich hatten die Spieler keinen Einfluss auf den finanziellen Verschiebebahnhof zwischen Politik und Sponsor. Am Samstag, 14 Uhr, jedenfalls sollen sich die Regensburger ausschließlich auf ihr sportliches Potenzial konzentrieren.

Spendenaffäre nervt

Lob für die Hausaufgaben

Denksportaufgabe für den DFB

Der Kader rückt zusammen

Christian Brands Rostocker fühlen sich trotz leerer Ränge gerüstet: vier Neuzugänge, weiße Weste in der Wintervorbereitung und eine positive Heimbilanz gegen Regensburg (11./27 Punkte) lassen die Meck-Poms positiv auf Samstag blicken. Der Vertrag mit Trainer Brand wurde verlängert. Amaury Bischoff, Tim Väyrynen, Joshua Nadeau und Christopher Quiring sollen mithelfen, den Tabellen-13. (26 Punkte) mittelfristig in die Zweite Liga zu führen. Erstmal gehe es aber nur um den Klassenerhalt. Man habe der Mannschaft aber eben auch „ein Zeichen gegeben, dass wir in der neuen Saison konkurrenzfähig sein wollen für mehr“, sagt Sportchef René Schneider.„Das Thema nervt mich“, kommentiert Jahn-Trainer Heiko Herrlich grimmig die unvermeidliche Frage zur Spendenaffäre, von der der SSV Jahn indirekt profitierte. „Es nervt mich richtig. Ich habe den Spielern gesagt, sie sollen sich aufs Sportliche konzentrieren.“ Die Mannschaft könne nichts dafür, sie haue sich rein und wolle leidenschaftlichen Sport zeigen. Herrlich erinnert seine Jungs deshalb an das geschockte Italien 2006: „Absolute Skandalspiele, verkauft und verschoben – aber die Spieler haben sich zusammengetan, haben gesagt, kommt, wir wollen für sportliche Ehrlichkeit stehen und haben den WM-Titel geholt.“ Die Vorgänge selbst könnten weder er noch die Spieler beurteilen.Gerade einen christlich motivierten Moralisten wie Heiko Herrlich müssen die Vorwürfe gegen die inhaftierte Stadtspitze und den Hauptsponsor der vergangenen Jahre an die Nieren gehen. Ein schwieriger Spagat für den Mannheimer, zumal Präsident Hans Rothammer Noch-OB Joachim Wolbergs und Bauunternehmer Volker Tretzel ausdrücklich in Schutz nahm – respektabler freilich, als das Nachtreten eines früheren Aufsichtsrates, der offensichtlich selbst tief in die Affäre verstrickt ist. Ein weiteres Randereignis: das Wiedersehen mit Ex-Coach Christian Brand. Schulterzucken beim Cheftrainer. „Das Geschäft ist schnelllebig, man will mit seiner Mannschaft gewinnen und nicht, weil man einem Ex-Trainer irgendwas zeigen möchte.“Zum Sturm auf die Rostocker Bastion können fast alle Regensburger antreten. Außer Marcel Hofrath, der sich beim letzten Freundschaftsspiel einen Muskelfaserriss zuzog und etwa vier Wochen ausfällt, sowie den Langzeitverletzten Patrick Džalto und Markus Palionis sind alle gesund: „Ich habe gerade 22 Feldspieler plus drei Torhüter auf dem Trainingsplatz“, freut sich Herrlich über die Qual der Wahl. Die Spieler hätten ihre Hausaufgaben in der Winterpause alle absolviert. „Die Laktattests waren alle sehr gut.“Die Trainings- und Spielleistungen seien weitgehend gut gewesen. „Die Ergebnisse – drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage – hätten zum Teil auch höher ausfallen können.“ Man sei etwas fahrlässig mit den Chancen umgegangen. „Entscheidend ist das erste Spiel am Samstag auf Rasen“, kommt Heiko Herrlich zur unvermeidlichen Schlussfolgerung, dass ein 8:2 gegen Nürnberg II auf vereistem Kunstrasen wenige Schlüsse auf die Auftaktleistung im eisig-verwaisten Ostsee-Stadion zulässt.Apropos Geisterspiel: „Es ist nicht nur für Rostock ein Nachteil, unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu spielen, sondern auch für uns“, bedauert Herrlich das künstliche Vakuum auch ohne Jahn-Fans. „Das sollte sich der DFB vielleicht mal überlegen, wenn man solche Strafen ausspricht, ob man nicht auch einen Verein mitbestraft, der dafür eigentlich gar nichts kann.“ Die Jahn-Elf habe gerade in Spielen wie in Osnabrück oder Chemnitz vor vollem Haus gezeigt, dass es ein besonderer Ansporn sei, dort dagegenzuhalten. „Und bei Spielen wie in Bremen oder in Mainz, wo die Stadien leer waren, da hat uns so ein bisschen dieser Kick gefehlt.“ Das sei ja auch ein Grund, warum man höher spielen wolle – der Kitzel voller Stadien.Zu wenig Vorbereitung, zu viele Testspiele? Das Laufprogramm hätten die Spieler ja brav in Eigenregie absolviert. „Mir war’s einfach wichtig bei diesem großen Kader, dass ich jeden zumindest einmal über 90 Minuten spielen lasse.“ So habe er checken können, ob alle Mann die Kraft hätten, das Tempo über die volle Distanz zu gehen. In den Tests hätten das alle 22 Spieler unter Beweis gestellt. Gegen Budweis oder Innsbruck hätten jeweils andere Spieler auf dem Platz gestanden: „Wir haben beide Spiele gewonnen und konnten auch das Tempo bis zum Schluss gehen – das ist einfach wichtig, dass wir auch in der Breite die Qualität haben.“Schon gegen Ende der Hinrunde sei klar geworden, dass der Kader enger zusammengerückt sei: „In Chemnitz hat Benedikt Saller ein sehr gutes Spiel gemacht, und beim Heimspiel danach habe ich ihn wirklich mit Bauchschmerzen draußen gelassen.“ Auch in der Vorbereitung habe er gut gespielt. Ob das dann reiche für die Startelf, müsse man sehen. „Auf jeden Fall wissen die, dass Druck von hinten kommt – das zeigen ja auch die Ergebnisse.“ Insofern sei es auch eine bewusste Wahl von Gegnern mit Namen gewesen, gegen die man sich beweisen habe können.Und noch eine Verstärkung für die Innenverteidigung ist auf dem Weg zum Comeback: Ali Odabas sei in sehr guter Verfassung, aber noch nicht von Beginn an dabei. Im Sturm habe Marco Grüttner seine einschlagende Leistung vom Endspurt der Hinrunde einigermaßen konservieren können, habe aber auch „das ein oder andere Ding versemmelt“. Umso erfreulicher, dass es auch in der Offensive enger geworden sei: „Hyseni hat getroffen, aber Grüttner hat noch die Nase vorne.“Um den Spuk im Ostessestadion besser ertragen zu können, bietet der SSV Jahn Regensburg ein Alternativprogramm: Immitverfolgen – der Erlös aus dem Eintritt (5 Euro) fließt an die Jahnschmiede.