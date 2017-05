Sport Regensburg

20.05.2017

Eine Stunde lang scheint das 0:0 in Münster zu reichen, weil sich Magdeburg gegen Lotte schwertut. Dann der Jubel in Sachsen-Anhalt: 1:0 und 2:0 innerhalb weniger Minuten. Der FCM ist Dritter, der SSV muss liefern. Powerplay im Preußen-Strafraum, Keeper Drewes fischt alles raus. Dann der Pfiff in der 80.: Elfer für den Jahn, Andi Geipl cool in die Mitte, 0:1, der SSV hat die Nase vorne. 15 Minuten Zitterpartie, nach 95 Minuten ist Schluss, der Aufsteiger kann weiter aufsteigen!

Klarer Handelfmeter: Stéphane Tritz wirft sich wie ein Handball-Torwart in den Schuss (80.).

Klares Abseits: Pechvogel Al-Hazaimeh steht bereits beim ersten Schuss, den Pentke exzellent pariert, im Abseits. Dann zählt natürlich auch der Nachschuss, der im Netz zappelt, nicht (89.).

Kein Elfer: Marvin Knolls ungeschickte Aktion, als er sich im Duett mit Pentke beim hohen Ball verschätzt, und mit rausgetrecktem Hinterteil den Stürmer am Schuss hindert, ist zu wenig, für den Konzessionselfer.

Kein Wellness für Regensburger Nerven

Chancenzettel: 9:3 für Regensburg

Herrlich: „Eckenverhältnis von 13:1“

Möhlmann: „13:2 war das Eckenverhältnis“

Ein Krimi, der die gesamte Saison widerspiegelt: Der SSV Jahn erspielt sich in Münster beste Chancen, lässt sie alle liegen. Zeigt Lücken in der Abwehr, eine Achterbahnfahrt für die Nerven der Fans. Dann bleibt Jann George verletzt liegen, muss früh gewechselt werden. Pentke rennt Nachreiner um – noch ein Ausfall in Hälfte 1? Immerhin, der Abwehrturm kann weitermachen.Dennoch, wieder müssen die Oberpfälzer einen Nackenschlag hinnehmen. Uwe Hesse, weniger wendig als George, tut sich schwer, auf der rechten Seite Sturmwirbel zu entfachen. Wieder muss der Jahn in einem entscheidenden Spiel einen Schlüsselspieler ersetzen – wie über weite Strecken der Saison.Spielerisch überzeugt Rot-Weiß bei den Westfalen, Tikitaka im Mittelfeld, ab und an sogar noch im Strafraum. Aber es reichen einfachste Mittel, um die Oberpfälzer Abwehr ins Schwimmen zu bringen, weite Bälle, Flanke, Loch – aber da steht dann Keeperkapitän Philipp Pentke immer richtig, reißt die Fäuste hoch, klemmt die Beine zusammen, kommt dreimal weit raus, macht den Neuer. Zum Schluss steht ein absolut verdienter 1:0-Sieg für die Regensburger auf der Anzeigentafel, allen Gesängen der Münsteraner zum Trotz: „Ohne Schiri, habt ihr keine Chance“. Denn Bundesliga Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) entscheidet alle kritischen Situationen korrekt:Vor allem aber: Allein Marco Grüttner hätte mit einem Abstauber aus fünf Metern (15.), einer artistischen Volleyabnahme an den Pfosten (41.) und einem Gerd-Müller-Drehschuss (47.) sein Doppelpack vom Hinspiel zumindest einstellen können. Kolja Pusch mit einem Strich über die Latte (12.), Marc Lais mit Pfostenschuss (15.) und Schlenzer aus elf Metern, Haris Hyseni aus fünf Metern (77.), Marcel Hofrath mit einem starken Aufsetzer (78.) und immer wieder Erik Thommy mit Tänzchen im Strafraum oder mit dem Kopfball, den Drewes über die Latte hebt (43.) – sie alle hätten den Nerven der 400 mitgereisten Regensburger frühzeitig ein Wellnessbad gönnen können.Das soll nicht heißen, dass Münster den Regensburgern das Feld überlassen hätte – im Gegenteil, die Preußen spielten so giftig, als hätten sich die Magdeburger angeboten, die Zeche für den kollektiven Malle-Urlaub zu übernehmen. Keeper Drewes treibt Psychospielchen mit Geipl vorm Elfer, als hätten die Preußen selbst noch Chancen auf den Aufstieg. Münster setzt mit Tobias Rühle aus spitzem Winkel (5.) und mit einem Kopfball, den Pentke an die Latte lenkt, immer wieder Nadelstiche. Chef-Preuße Benno Möhlmann hat sich offenbar genau ausgeguckt, wo die Oberpfälzer ihre Schwachstellen haben – in der Rückwärtsbewegung verlieren die Rot-Weißen zu schnell die Übersicht, Kontern leicht gemacht.Trotzdem, auf Herrlichs Chancenzettel dürfte zum Schluss ein Gesamtresultat von gut und gerne 9:4 für die Gäste stehen. Keine Frage, der Sieg geht mehr als in Ordnung, die Spannung hat Regensburg durch den fahrlässigen Umgang mit den eigenen Chancen selbst hochgehalten – und natürlich durch die zittrige Abwehrarbeit. Doch das sind nur unwesentliche Schönheitsfehler.Was zählt, ist die Endabrechnung: Und da hat der SSV Jahn eben das kleine Fußballwunder vollbracht – der Aufsteiger erspielt sich trotz aller Widerstände, trotz einer unglaublichen Verletztenmisere, trotz des Wirbels um die Korruptionsaffäre phasenweise mit ästhetisch wertvollem Kombinationsfußball aus einem Guss verdient die Chance auf den möglichen Relegationsknaller gegen … 1860 München?„Ich freue mich natürlich riesig“, sagt Heiko Herrlich, „dass wir hier heute die Hürde Münster genommen haben – es war kein normales Spiel.“ In der ersten Halbzeit habe der Jahn-Trainer 3:3 Chancen registriert. „Ich denke, dass wir mehr fürs Spiel gemacht haben, hatten aber auch immer die Gefahr, weil Münster sehr stark war, dass wir eines fangen.“ In der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft aus dem Spiel heraus drei Großchancen gehabt, „wo wir eine machen müssen“.Ein Spiegelbild der Saison: „Dass wir da nicht so effizient in den entscheidenden Situationen sind.“ Das Eckenverhältnis von 13:1 spreche Bände. „Es war kein normales Spiel, weil man sich normalerweise darauf einstellt, alles zu geben, und wenn es zu einem Punkt reicht, dann ist das so, weil es ein sehr respektabler Gegner ist.“ Heute habe man gewusst, wenn Magdeburg in der 88. Minute ein Tor mache, habe man keine Zeit mehr, das indirekte Duell für sich zu entscheiden. „Deshalb mussten wir immer mehr hinten aufmachen und hatten so natürlich viele Konterchancen zugelassen.“„Glückwunsch an Regensburg“, sagt Benno Möhlmann, „ich denke, Heiko, man hat schon gesehen, dass meine Mannschaft ein Stück weiter ist.“ Er sei mit der ersten Halbzeit nicht so unzufrieden gewesen. „Wir haben auch mit unserer Spielweise, die vielleicht nicht so sehr auf Ballbesitz beruht und nicht so viele gute Kombinationen drin hat, drei hochkarätige Chancen haben.“ In der zweiten Halbzeit habe man keine klaren Situationen mehr herausgespielt.„Wir haben Glück gehabt und einen guten Torwart, dass wir nicht in Rückstand geraten sind – und haben letztlich das Spiel durch einen Elfmeter verloren.“ Die Spieler seien zum Schluss etwas sauer auf den Schiedsrichter gewesen, weil sie selbst noch gerne einen Elfmeter bekommen hätten. „Bedie Situationen, wo der Hofmann angegangen wird, von meiner Position kann man’s nicht Hundertprozent sagen.“ Das einzige, wo sich Herrlich verzählt habe: „13:2 war das Eckenverhältnis.“Möhlmann sei, auch wenn sein Team die beiden letzten Spiele gegen Paderborn und Regensburg – wie schon in der Hinrunde – nicht gewonnen habe, zufrieden: „Wir haben eine gute Rückrunde gespielt und durch eine erfolgreiche Heimbilanz viele Zuschauer zufriedengestellt.“ Der einstellige Tabellenplatz gebe Mut.