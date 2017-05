Sport Regensburg

26.05.2017

9

0 26.05.2017

Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München - so lautet das bayerische Duell in der Aufstiegs-Relegation zur 2. Bundesliga. Der Jahn will nach oben. Die Löwen müssen den Fall in die 3. Liga um jeden Preis vermeiden. Anpfiff ist heute um 18 Uhr in der Continental-Arena in Regensburg.