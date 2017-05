Sport Regensburg

21.05.2017

89

0 21.05.201789

Was sich viele Fußballfans der Region gewünscht haben, ist nun fix: Der SSV Jahn Regensburg trifft in den Relegationsspielen zur 2. Bundesliga im bayerischen Derby auf den TSV 1860 München.

Die "Löwen" kassierten am letzten Spieltag eine 1:2-Pleite beim 1. FC Heidenheim und müssen somit eine Extrarunde drehen, um den Verbleib in der zweithöchsten Liga im deutschen Fußball zu sichern. Die Oberpfälzer dagegen haben die große Chance, den Durchmarsch von der Regionalliga ins deutsche Unterhaus perfekt zu machen. Bereits am Samstag hatten die Regensburger mit 1:0 bei Preußen Münster gewonnen und die Saison in der 3. Liga auf Tabellenplatz drei beendet. Das Relegations-Hinspiel steigt am Freitag, 26. Mai, um 18 Uhr in der Continental-Arena in Regensburg. Das Rückspiel folgt am Dienstag, 30. Mai, ebenfalls um 18 Uhr in der Münchener Allianz-Arena.