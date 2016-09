Vermischtes Regensburg

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 21. September, stürzte eine 22-jährige Studentin von einem Balkon des Studentenwohnheimes in der Dr.-Gessler-Straße in die Tiefe. Dabei zog sich die junge Frau so schwere Verletzungen zu, dass sie noch am Ereignisort verstarb.

Laut einem Zeugen, stürzte die junge Frau gegen 4.45 Uhr aus einer Höhe von über acht Metern in die Tiefe. Trotz sofortiger Hinzuziehung eines Notarztes verstarb die 22-Jährige wenige Minuten nach dem Sturz.Wie die Polizei berichtet, erfolgten zur Klärung der genauen Umstände bereits umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führten Befragungen und Vernehmungen durch. Zum genauen Ablauf der Geschehnisse können derzeit keine Angaben gemacht werden. Am Donnerstag, 22. September, wird der Leichnam in Erlangen obduziert."Derzeit liegen keine Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung vor", erläutert Polizeisprecher Albert Brück.