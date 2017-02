Vermischtes Regensburg

03.02.2017

Die Polizei in Regensburg erhofft sich neue Hinweise zu bewaffneten Raubüberfällen auf Passanten in der Regensburger Innenstadt und auf ein Lottogeschäft im Stadtwesten im Dezember 2016. Dafür wurde nun eine Belohnung in Höhe von jeweils 3000 Euro ausgelobt. Zudem hoffen die Ermittler auf Hinweise zu einem Roller und Helmen, die im Stadtwesten in der Nähe des Überfalls aufgefallen sind.

Die Beamten beschreiben den Täter wie folgt:

Die Beamten gehen davon aus, dass drei Überfälle auf Passanten in der Vorweihnachtszeit im Zusammenhang stehen: In den Nachtstunden von Dienstag, 20. Dezember 2016, auf Mittwoch,zu. In der Nacht von Donnerstag, 22. Dezember 2016, auf Freitag ereignete sich dann in der Vor-der-Tann-Straße ein weiterer Überfall. Der Täter bedrohte seine Opfer mit einer Schusswaffe und erbeutete so Beute im Wert von rund 100 Euro.Der Mann war etwa zwischen 25 und 35 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte eine schlanke-athletische Figur. Außerdem hatte er dunkle kurze Haare, trug Dreitagebart sowie südländisches Aussehen. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer dunklen Jacke.Weiter bittet die Polizei in Regensburg um Hinweise zu einemam Dienstag, 27. Dezember 2016, gegen 17:45 Uhr in der Agnesstraße. Ein bislang unbekanntes Pärchen bedrohte das Opfer mit einer Schusswaffe und erbeutete so mehrere hundert Euro.Der Mann war zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und sprach vermutlich mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Bomberjacke, grauer Jogginghose und trug eine schwarze Mütze. Ins Gesicht gezogen hatte er einen grauen Schal, zudem hatte er schwarze Handschuhe.Die Frau war etwa 25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und hatte schwarze schulterlange Haare. Bekleidet war sie mit einer Jeanshose sowie einem schwarzen knielangen Mantel. Sie trug eine schwarze Mütze und einen ebenfalls ins Gesicht gezogenen grauen Schal und schwarze halbhohe Stiefel mit Pelzüberschlag. Zudem führte die Frau eine beige Stofftasche mit sich.Die Polizei veröffentlichte zudem zwei Bilder. Ein Motorroller dieser Art soll während des Überfalls an einem Fußweg zwischen der Agnesstraße und der Clermont-Ferrand-Allee gestanden haben. An diesem befanden sich zwei silberfarbene Helme mit rot-schwarzem Muster. Die Kripo Regensburg bittet auch um Hinweise zu Personen, denen der Roller oder die auffälligen Helme zugeordnet werden können.Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder an jede andere Polizeidienststelle.