21.01.2017

Ja wo gibt's denn so etwas: Ein polizeilicher Alkoholtest funktioniert nicht, weil es zu kalt ist. In Oberfranken ist das tatsächlich passiert. Wie der Bayerische Rundfunk berichtete, fiel bei einem Mann aus Wunsiedel der Test aus, weil es Minusgrade hatte. Aber in der Oberpfalz? Der "Neue Tag" hat bei Anton Brück, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, nachgefragt.

Brück war selbst jahrelang auf den Straßen unterwegs, hat Autofahrer aufgehalten und Alkoholtests gemacht. "Aber dass wegen der Temperaturen ein Testgerät nicht funktioniert hat, ist mir nie passiert." Auch seine Kollegen hätten das bisher noch nicht erlebt. "Selbst unsere Technikstelle weiß auch nichts von solchen Problemen", erklärt Brück. Warum der Alkoholtest in Oberfranken nicht funktioniert hatte, darüber kann der Pressesprecher nur spekulieren. Er tippt auf schwache Akkus. "Die können schon mal schlapp machen, wenn ein Gerät bei minus 20 Grad draußen herumgetragen wird." Sonst liege es ja nur im Auto, und die Kälte könne einem Alkomaten schon Akku entziehen. "Aber das ist ja bei Handys oder Smartphones genauso."Aber auch das würde Brück so nicht unterschreiben. Warum die Technik versagt, kann viele Gründe haben. "Man müsste wissen, wie alt das Teil war oder wie es gelagert wurde." In einem Punkt ist sich Brück aber zu 100 Prozent sicher: Wer fährt, trinkt nicht. Auch nicht bei Minusgraden.