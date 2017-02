Vermischtes Regensburg

07.02.2017

Ein 26-jähriger Autofahrer flüchtete am späten Montagabend gegen 23:30 Uhr in Regensburg vor einer Polizeikontrolle. Der Grund: Der Mann besitzt keinen Führerschein. Statt der Fahrerlaubnis fanden die Beamten bei dem Wiederholungstäter Drogen im Wagen.

Wie die Polizei in Regensburg mitteilt, sollte der 26-Jährige auf einem Parkplatz in der Argonnenstraße kontrolliert werden. Ein Mann, der auf dem Beifahrersitz des Wagens saß, flüchtete sofort vor der Polizei zu Fuß. Der Fahrer startete den Motor und flüchtete mit seinem Mercedes. Dabei rammte er laut Polizei zunächst ein ziviles Polizeifahrzeug und einen geparkten Kleintransporter. Auf der Flucht stieß er in der Vogesenstraße erneut gegen ein geparktes Fahrzeug. Dadurch wurde er letztlich gestoppt. Die Beamten nahmen den Mann fest.Während seiner Flucht zog sich der 26-Jährige leichtere Verletzungen im Gesicht zu. Er kam in ein Krankenhaus. Da er zwar nicht unter Alkohol- aber offensichtlich deutlich unter Drogeneinfluss stand, wurde bei ihm auch eine Blutentnahme angeordnet. Der 26-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten fanden zudem verbotene Betäubungsmittel.Der Gesamtschaden, den der Mercedes-Fahrer anrichtete, beträgt rund 8500 EUR. Der Mann ist zudem kein Unbekannter bei der Polizei: Bei dem 26-Jährigen wurden zwei Tage zuvor - ebenfalls bei einer Kontrolle - Drogen gefunden.Der Mercedes-Fahrer wird nun wegen verschiedener Straftaten unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.