Vermischtes Regensburg

10.02.2017

Dieses Buch wird für Aufsehen sorgen: Als erstes Missbrauchsopfer bei den Regensburger Domspatzen hat Alexander Probst aus Dietfurt seine Leidensgeschichte im Internat des weltberühmten Knabenchors aufgeschrieben.

Der Ehrgeiz des Vaters

Alte Wunden aufgerissen

Wir werden endlich anerkannt als verletzte Kinder. Alexander Probst

Auch wenn das 200-Seiten-Werk flüssig zu lesen ist, leichte Kost ist "Von der Kirche missbraucht" nicht. Der Autor aus Dietfurt (Kreis Neumarkt) nimmt den Leser mit in die Welt des achtjährigen Alexander, der zunächst auf der Domspatzen-Vorschule in Etterzhausen und später auf dem Musikgymnasium in Regensburg "die Hölle auf Erden" erlebt. Der anfängliche Stolz, ein Domspatz zu werden, weicht schnell der Ernüchterung und der puren Angst vor Direktor, Lehrern und Präfekten.Probsts Beschreibungen sind teils schwer zu ertragen: Beim morgendlichen Antreten werden für Regelverstöße Ohrfeigen verteilt - teils so kräftig, dass kleine Bubennasen bluten. Der schüchterne Bettnässer muss zur Strafe sein feuchtes Laken über den Kopf ziehen und bekommt tagsüber nichts zu trinken. Selbst die ersehnten Klavierstunden werden zur Qual, weil der Lehrer beim geringsten Fehler den Klavierdeckel auf die Finger knallen lässt. In den Briefen nach Hause schreibt der kleine Alexander trotzdem "Mir geht es gut. Wie geht es euch?", so wie er es gelernt hat.Seine - unglückliche - Familiengeschichte lässt Probst nicht außen vor. Der Vater erwartet vor allem Erfolge von seinem Sprössling. Der Kontakt zu seiner geliebten leiblichen Mutter wird weitgehend unterbunden. Die Stiefmutter, die Alexander "Mami" nennen muss, sorgt dafür, dass er auf dem Internat landet. Vater und Stiefmutter, beide mittlerweile verstorben, kreidet Probst an, ihn ins Domspatzen-Internat geschickt zu haben, obwohl bereits zuvor Missbrauchsfälle bekannt geworden waren.Der sexuelle Missbrauch beginnt für den jungen Alexander auf dem Musikgymnasium in Regensburg. Es ist das Jahr 1971. Präfekt Cornelius Hafner schlägt nicht und schreit nicht. "Du kannst Corny zu mir sagen", bietet er dem Fünftklässler Alexander an - und führt ihn in ein geheimes Zimmer: Dort lässt der Präfekt ältere Schüler Zigaretten rauchen, Bier trinken und Sexfilme angucken. Alexander kann nicht glauben, dass er daran teilnehmen darf. Welche Gegenleistung das erfordert, erlebt er bald darauf.So gut wie jede Nacht taucht Hafner neben seinem Bett auf, streckt seine Hand unter die Decke, reibt am Penis des Jungen, befriedigt sich selbst. Für den Zehnjährigen ist das teilweise schmerzhaft und jedes Mal mit großer Erniedrigung und überwältigender Scham verbunden. Aus Verzweiflung stellt er sich mit nassem Oberkörper ans offene Fenster des Waschraums - in der Hoffnung, eine Lungenentzündung zu bekommen und ins Krankenhaus gebracht zu werden, weg vom Internat. Erst nach mehreren Monaten schafft er es, sich seinem Vater anzuvertrauen. Der nimmt seinen Sohn unverzüglich vom Internet - und schweigt das Thema ab sofort tot.Präfekt Cornelius Hafner hat in Wirklichkeit einen anderen Namen. Der Verlag hat sich zu Probsts Bedauern dafür entschieden, ihn nicht mit seinem echten Namen zu nennen - denn der ehemalige Präfekt lebt noch. Er arbeitete lange als Pfarrer und wurde 2010 von dem Eichstätter Bischof Gregor Hanke von seinen seelsorgerischen Aufgaben entbunden - nachdem Probst die Missbrauchstaten öffentlich gemacht hatte. 2011 hatte Probst seinen früheren Peiniger dann plötzlich am Telefon. Hafner sagte, er könne sich nicht vorstellen, dass er "solche Dinge" getan haben soll - und bot an, ein Buch über die gemeinsame "schöne Zeit" bei den Domspatzen zu schreiben.Stattdessen hat Probst nun sein eigenes Buch geschrieben. Therapeutisch sei das positiv gewesen, es habe aber auch alte Wunden aufgerissen, sagt der heute 56-jährige Hundetrainer im Gespräch mit unserer Zeitung. Höchst gespannt ist er auf die Reaktionen auf das Buch. Nicht zuletzt nimmt er darin auch Georg Ratzinger, früher Domkapellmeister bei den Domspatzen und Bruder des späteren Papstes Benedikt XVI., in die Verantwortung.Seit 2010 kämpft Probst an vorderster Front dafür, dass die Missbrauchstaten bei den Domspatzen aufgeklärt werden. Zunächst als "Nestbeschmutzer" gebrandmarkt, ist er heute Mitglied im Aufarbeitungsgremium des Bistums, das sich mit den Missbrauchsfällen beschäftigt. Vom früheren Regensburger Oberhirten Gerhard Ludwig Müller fühlte er sich verunglimpft, unter Bischof Rudolf Voderholzer sei es zu einer Befriedung gekommen. "Wir werden endlich anerkannt als verletzte Kinder", sagt Probst. Mehrere hundert Opfer körperlicher und sexueller Gewalt haben sich mittlerweile beim vom Bistum beauftragten Rechtsanwalt Ulrich Weber gemeldet. Bei seinem Engagement im Aufarbeitungsgremium geht es Probst um die Vertretung aller Opfer. Beim Schreiben seines Buches verarbeitete er sein ganz persönliches Schicksal. "Ich will damit abschließen, da schien mir ein Buch geeignet." Und er möchte anderen Opfern Mut machen: "Man kann auch als Zwerg gegen einen Riesen vorgehen.""Von der Kirche missbraucht. Meine traumatische Kindheit bei den Regensburger Domspatzen und der furchtbare Skandal", geschrieben von Alexander Probst mit Daniel Bachmann, ist im Riva-Verlag erschienen und kostet 19,99 Euro. Das Buch erscheint am 13. Februar. Tags darauf ist Probst zu Gast in der Talkshow von Markus Lanz im ZDF.