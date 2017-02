Vermischtes Regensburg

03.02.2017

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstag in der Aussiger Straße in Regensburg in eine Wohnung eingebrochen. Er entwendete Wertgegenstände in Höhe eines unteren vierstelligen Betrages.

Wie die Polizei Regensburg mitteilt, drang der Mann am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 20.20 Uhr in die Wohnung ein. Wie der Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses hineinkam, ist noch nicht bekannt. Er ließ mehrere Wertgegenstände mitgehen.Die Polizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 0941/506-2888 um Hinweise.