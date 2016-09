Vermischtes Regensburg

08.09.2016

Eine Nacht bei der Polizeiinspektion Regensburg durfte ein 42-jähriger Landkreisbewohner in den wenig komfortablen Gasträumen der Inspektion verbringen. Wie die Polizei berichtet, hatte er auf der Dult einige Maß zu viel getankt.

Der Orientierungssinn und die Koordinationsfähigkeit des Mannes waren bereits gegen 22 Uhr nur mehr rudimentär vorhanden. "Als er dann noch den Eingang zu einem Bierzelt mit einem WC 'verwechselte' und dort sein kleines Geschäft verrichtete, war es an der Zeit seinen Aufenthalt auf der Dult zu beenden", schildert Polizeisprecher Thomas Rölzl.Seine Begleiter hatten ihre Bemühungen bereits eingestellt und ein Arzt attestierte keine Notwendigkeit, den Mann in ein Krankenhaus zu verbringen. Somit blieben ihm nur noch die Polizeibeamten als Rettungsanker. Dies sah der Mann jedoch anders und sträubte sich vehement, als die Beamten ihn auf die Polizeiwache bringen wollten. "Die Beamten fanden jedoch die richtigen Mittel und Wege, um ihn von seinem Glück zu überzeugen", so Rölzl: "Am nächsten Morgen, nunmehr wieder bei klarem Verstand, bedankte er sich bei seinen 'Schutzengeln' für die herzliche Fürsorge."