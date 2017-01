Vermischtes Regensburg

20.01.2017

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führten zum Erfolg: ein Raubüberfall auf eine Regensburger Tankstelle konnte aufgeklärt werden, ein Tatverdächtiger sitzt in Haft.

Zwei maskierte Täter betraten am Neujahrstag gegen 22 Uhr die Tankstelle in der Osterhofener Straße und forderten von der Kassenkraft Bargeld. Die Täter drohten dabei mit einer Schusswaffe und einem Elektroschocker. Die Täter flüchteten mit einem hohen dreistelligen Geldbetrag. Eine erste Fahndung blieb ohne Erfolg. Das Kommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernahm die Ermittlungsarbeit. Es ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Regensburger.In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurden gegen diesen Mann ein Haftbefehl und Durchsuchungsbeschlüsse beantragt, die durch das Amtsgericht Regensburg erlassen wurden. Am Dienstag, 17. Januar, klickten schließlich die Handschellen. Kriminalbeamte nahmen den Mann an seiner Wohnadresse fest. In der Wohnung fanden die Beamten diverse Beweismittel zu dem Raubüberfall. Der 30-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern derzeit noch an. "Nach derzeitigen Erkenntnissen steht der hier genannte Raubüberfall in keiner Verbindung zu den anderen Raubdelikten der letzten Wochen", berichtet Polizeisprecher Marco Müller.