16.05.2017

Wenn man jemandem Geld aus der Hosentasche stehlen möchte, muss man in engen Kontakt treten. Das hat sich wohl auch eine Frau in Regensburg gedacht. Sie machte gleich mehreren Männern Avancen, verführte sie - und klaute dann ihr Bargeld.

Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei muss die Frau schon seit vier Wochen aktiv sein, immer im Bereich Ernst-Reuter-Platz in Regensburg. Drei Taschendiebstähle bringt die Polizei mit der Dame in Verbindung. Diese spielten sich laut Polizeibericht jeweils in den Nachtstunden an Wochenenden ab.Die dunkelhäutige Frau habe in dieser Zeit insgesamt drei Männer angesprochen und ihnen Avancen gemacht. Dann sei es zum Austausch von Intimitäten in einem nahe gelegenen Park gekommen. Währenddessen die bislang unbekannte Frau aus den Hosentaschen der Männer Bargeld gestohlen. Keiner der Männer ertappte die Frau bei der Tat, alle bemerkten das fehlende Geld erst im Nachhinein. Die Dame unterdessen verschwand mit ihrer Beute.Die Polizei Regensburg Süd sucht Hinweise zu diesen Vorfällen und zu der Unbekannten und nimmt sie unter der Rufnummer 0941/506-2001 entgegen.