Vermischtes Regensburg

09.05.2017

4

0 09.05.2017

Es ist eine Schattenkrankheit, über die wenig bekannt ist. Dabei leiden Zehntausende in der Region an teils massiven Erkrankungen der Atemwege. Betroffen sind längst nicht nur Raucher.

Gespräche wichtig

Der erste Ostbayerische Lungentag in Regensburg soll aufklären. "Man sieht den Leuten ihre Erkrankung nicht an", sagte Cornelia Niklas von der Selbsthilfegruppe Allergietreff Regensburg bei der Vorstellung der Veranstaltung. Patienten, die auf ein Sauerstoffgerät angewiesen sind, sei es teils unangenehm, damit auf die Straße zu gehen. Auch sei es schlicht mühsam, die fünf bis acht Kilogramm schweren Geräte mit sich herumzutragen. Betroffene würden sich deshalb häufig zurückziehen - ein Fehler: "Das Schlimmste ist, sich auf die Couch zu setzen. Sport ist die beste Therapie." Aktuell fließe das Thema auch in die Debatte um die Feinstaubbelastung in Städten sowie um den Stickoxidausstoß von Dieselfahrzeugen ein."Chronisch obstruktive Lungenerkrankung" (englische Kurzform COPD) ist ein Sammelbegriff für eine Gruppe von Krankheiten der Lunge, die durch Husten, vermehrten Auswurf und Atemnot bei Belastung gekennzeichnet sind. "Raucherlunge" ist die umgangssprachliche Bezeichnung - die allerdings nicht ganz korrekt ist. Denn die Krankheit hänge stark mit dem Rauchen zusammen, kann aber auch organische Ursachen haben oder von einer jahrelangen beruflichen Tätigkeit in Verbindung mit Dämpfen oder Feinstaub herrühren. Die Zahl, die Professor Michael Pfeifer, Chefarzt des Zentrums für Pneumologie in Donaustauf, nennt, ist erschreckend hoch: Fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung leiden an einer Lungenerkrankung. Besonders stark betroffen sind Männer, Ältere - und Raucher.Wie wichtig der Austausch mit anderen Betroffenen ist, schilderte Hans Götzfried von der Selbsthilfegruppe für Sauerstofflangzeitpatienten in Donaustauf. Bei seiner Frau wurde vor zehn Jahren ein Lungenemphysem diagnostiziert. "Veränderte Lebenserwartung, Frühverrentung, Sauerstoffversorgung mit Atemmaske, eine unheilbare Krankheit - auf einmal stürzen viele Probleme auf einen ein", berichtete Götzfried. "Das Leben wird komplizierter."Der erste Ostbayerische Lungentag, der am Samstag, 27. Mai, von 9.30 bis 16 Uhr am Regensburger Haidplatz stattfindet, soll die Besucher informieren. Im Thon-Dittmer-Palais halten Spezialisten Vorträge. Auf dem Haidplatz stellen sich Selbsthilfegruppen an Infoständen vor. Im "Allergiemobil" können Interessierte ihr Lungenvolumen messen lassen. Alle Angebote sind kostenfrei.