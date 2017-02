Vermischtes Regensburg

09.02.2017

Da sind mal schnell 80 Kilogramm runter, und der 27-Jährige merkt es nicht. Ein Lastwagenfahrer war am Mittwochnachmittag mit einem Sattelzug auf der A93 Richtung München unterwegs, als sich ein Reifen löste. Schuld daran war eine kaputte Felge.

Der 80 Kilogramm schwere Reifen rollte einsam durch den Tunnel Pfaffenstein und verließ laut der Polizeiinspektion Regensburg an der Anschlussstelle West "ordnungsgemäß" die Autobahn. Auf einem Parkplatz blieb er schließlich liegen. Der Fahrer, der den Verlust nicht bemerkt hatte, wurde an der AS Wörth Ost angehalten. Zu einem Unfall kam es zum Glück nicht.