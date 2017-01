Vermischtes Regensburg

11.01.2017

Tatort Buslinie 4 in Regensburg. Dort näherte sich am gestrigen Dienstagabend, ein bislang unbekannter Mann einer Frau und folgte ihr auch nachdem sie den Bus verlassen hat. Die Polizei sucht dringend auch nach zwei Zeugen, die der Frau im Bus zu Hilfe kamen.

Beschreibung des Täters Größe ca. 165 Zentimeter, Alter etwa 30 Jahre, normale-schlanke Statur, graue Jogginghose und rotbraune Jacke mit Kapuze. Der Mann sprach laut Beschreibung der Polizei gebrochen deutsch und hat "osteuropäisches Aussehen". Auffallend war, dass der Täter eine große weiße Tüte mit sich führte.

Verhaltenshinweise der Polizei



Sollten Frauen während einer Busfahrt in unsittlicher Weise bedrängt werden, bittet die Polizei um eine sofortige Mitteilung, auch unter der Notrufnummer 110.



Zudem können sich Betroffene jederzeit mit dem Busfahrer in Verbindung setzen und um Hilfe bitten.



Soweit sich weitere Fahrgäste im Bus befinden sollten diese direkt angesprochen werden. Gegebenenfalls sollte auch darum gebeten werden, bis zum Eintreffen der Polizei nicht alleine gelassen zu werden.



Für die Ermittlungen ist eine detaillierte Beschreibung des Täters sehr wichtig. Betroffene oder Zeugen werden gebeten, sich eine möglichst genaue Beschreibung einzuprägen und dabei auf Besonderheiten wie Tätowierungen oder sonstige Auffälligkeiten zu achten.



Zwischen 18.45 und 19 Uhr fuhr eine 19-jährige Regensburgerin von der Haltestelle an der Universität mit der Linie 4 in Richtung Stadtwesten in die Prüfeninger Straße. Während der Fahrt bedrängte ein bislang unbekannter Mann die junge Frau und forderte sie auch zu sexuellen Handlungen auf. Die Frau, die in der letzten Busreihe saß, wandte sich an zwei junge Männer, die ihr halfen. Daraufhin wechselte der Täter seinen Sitzplatz. "Insbesondere diese beiden Helfer stellen für die Polizei wichtige Zeugen dar", betont Polizeisprecher Albert Brück. An der Haltestelle Lessingstraße verließ die Frau den Bus. Der Täter folgte ihr und bedrängte sie erneut. Schließlich flüchtete der Mann unerkannt. Die Frau blieb körperlich unverletzt.Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Hinweise zu dem beschriebenen Mann und bittet die beiden Helfer aus dem Bus sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.Zudem wurde bekannt, dass bereits am Dienstagvormittag gegen 11.10 Uhr im Bus der Linie C 1 auf der Fahrstrecke von der Universität zu den Arcaden zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war. Hier bedrängte ein Mann mit vergleichbarer Beschreibung ebenfalls eine junge Frau im Bus. Ob Tatzusammenhänge bestehen prüft die Polizei derzeit.