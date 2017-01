Vermischtes Regensburg

15.01.2017

Viele Hände zu schütteln hatte Uni-Präsident Udo Hebel am Donnerstagabend. Rund 250 Gäste begrüßte er zum Neujahrsempfang der Uni Regensburg. Bestimmendes Thema war das 50-jährige Bestehen der größten ostbayerischen Hochschule. Eine Ausstellung führt die Besucher zurück ins Jahr 1967, in dem der Lehrbetrieb mit 661 Studenten aufgenommen wurde.

Normalerweise wird der Neujahrsempfang intern gefeiert. Im Jubiläumsjahr machte Präsident Hebel eine Ausnahme und lud neben aktiven und ehemaligen Professoren und Dozenten auch Gäste von außerhalb ein, allen voran Oberbürgermeister Joachim Wolbergs. Dieser dankte es ihm mit einer Lobrede auf die Universität. Regensburg sei in den 60er Jahren eine verschlafene Stadt gewesen, sagte Wolbergs. Die Universität sei der Garant für die positive Entwicklung gewesen, die die Stadt in den vergangenen 50 Jahren genommen habe.Die Uni habe Betriebsansiedlungen wirtschaftliche Erfolge und Wohlstand nach Regensburg gebracht. "Vor allem aber wurde die weltoffene Geisteshaltung, die es heute in Regensburg gibt, von der Uni geprägt", sagte Wolbergs. Das könne man auch daran ablesen, dass sich gerade auch universitäre Gruppen in den vergangenen zwei Jahren in der Flüchtlingsarbeit hervorgetan haben.Uni-Präsident Hebel erinnerte daran, dass es in Regensburg im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Versuche gegeben habe, eine Universität zu etablieren. 1967 habe es dank des unermüdlichen Einsatzes der Regensburger und gegen Widerstände aus München und der bereits bestehenden bayerischen Universitäten endlich geklappt.Heute gilt die Entwicklung der Uni Regensburg als Erfolgsgeschichte. Über 21 000 Männer und Frauen studieren an elf Fakultäten. Damit habe sich das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" geirrt, meinte Hebel nicht ohne Genugtuung. Das Magazin schrieb 1962, bei der geplanten Gründung der Uni Regensburg handle es sich um ein "Luftschloss", das in erster Linie dem Fremdenverkehr dienen solle. Die größte Attraktion der Stadt sei ihre Vergangenheit, mit vielen Studenten könne man nicht rechnen.50 Jahre später zeichnete Hebel ein ganz anderes Bild: Die Universität Regensburg sei eine hochmoderne Campus-Uni, die in der Region verankert sei und international ausstrahle. Sie wirke in Ostbayern als innovativer Impulsgeber für Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.