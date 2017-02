Vermischtes Regensburg

03.02.2017

Ein Busfahrer hat am heutigen Freitagmorgen gegen 0.20 Uhr in der Pommernstraße in Regensburg die Polizei um Hilfe gerufen. Der Grund: Ein 27-jähriger Fahrgast randalierte im Bus.

Laut Angaben der Polizei Regensburg war der 27-jährige Fahrgast alkoholisiert und aggressiv. Es schien, als ob er den Busfahrer angreifen wollte. Die Polizeistreife brachte den Mann aus dem Bus und erteilte ihm einen Platzverweis. Damit verhinderten die Beamten eine Straftat. Allerdings fand die Polizei bei dem 27-Jährigen ein sogenanntes Einhandmesser. Er muss daher mit einer Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz rechnen.