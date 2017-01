Vermischtes Regensburg

06.01.2017

208

0 06.01.2017208

Eine 90-jährige Senioren wurde am Donnerstagnachmittag, 5. Januar, das Opfer einer Trickbetrügerin in Regensburg. Eine bislang unbekannte junge Frau stahl aus der Wohnung der Seniorin deren Scheckkarte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14 Uhr sprach eine unbekannte junge Frau laut Polizeiangaben die 90-Jährige in der Kuglerstraße an. Sie erklärte der Rentnerin, dass sie beauftragt sei, ihren Gesundheits- und Betreuungszustand, sowie die Lebensumstände zu kontrollieren. Dabei überredete sie die ältere Dame dazu mit in die nahe gelegene Wohnung zu kommen. Dort erkundigte sich die junge Frau nach Schmuck und Bargeld und erhielt tatsächlich auch entsprechende Auskünfte. Erst nachdem die jüngere Frau angab, die komplette Wohnung in Augenschein nehmen zu müssen, verweigerte die alte Dame das und verwies die Jüngere aus der Wohnung. Allerdings musste die Seniorin kurz darauf feststellen, dass ihre in der Küche abgelegte Scheckkarte weg war. Offenbar wurde sie von der jungen Frau während einer kurzen Abwesenheit der Seniorin entwendet.Die Diebin wird als etwa 25-jährig, 165 cm groß, schlank, mit schulterlangen, gewellten, schwarzen Haaren, mitteleuropäisches Aussehen, akzentfrei deutsch sprechend beschrieben. Hinweise auf die Diebin nimmt die Polizeiinspektion Regensburg Süd unter der Telefonnummer 0941/506-2121 gerne entgegen.