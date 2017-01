Vermischtes Regensburg

23.01.2017

23.01.2017

Am heutigen Montag, gegen 4:30 Uhr, teilte eine Zeitungsausträgerin der Polizei in Regensburg mit, dass neben einem Altkleidercontainer in der Rauberstraße ein Käfig mit ausgesetzten Meerschweinchen stehe. Bei den Tieren stand noch ein Sack mit Futter und Stroh. Zusätzlich wurde ein Zettel mit der Aufschrift „Meerschweinchen zu verschenken“ angebracht.

Laut Polizeiangaben, holten Streifenbeamte die aufgrund der Witterungsverhältnisse unterkühlten Meerschweinchen auf die Wache, damit sich die Tiere dort aufwärmen konnten. Eine Polizeibeamtin nahm sie nach Ende ihrer Schicht mit zu sich nach Hause und versorgt die Meerschweinchen dort.Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes nach dem Tierschutzgesetzt ein. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Tiere machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd unter der Telefonnummer 0941/506-2001 in Verbindung zu setzen.